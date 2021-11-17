大馬歌手鍾潔希近來在馬來西亞參與演出古裝舞台劇《紅樓夢》，為完美詮釋16歲的林黛玉，激瘦10公斤，挑戰憂鬱女神，鍾潔希表示演出紅樓夢將顛覆過往大家心中的憂鬱林黛玉，經考據後加入些許的活潑元素，讓大家驚艷一下，不過仍有著憂鬱的劇情，她堅持以情緒的真實淚水演出，因而每每下戲後，忍受著雙眼紅腫疼痛，因為投入，更常錯覺自己就是林黛玉。

她分享在演出時幾乎從頭哭到尾，了演活林黛玉角色，挑戰16歲的林黛玉，鍾潔希坦言猶豫再三，想了許久才首肯答應演出，期間曾經想放棄，感謝老公大力相挺，為了演活林黛玉的病態美感，纖細身形，努力的刻意減重10公斤﹙由56到46﹚，她笑說：「這已經是我的極限了。」

近年因為疫情影響，她原本預訂在澳洲的婚禮已延宕兩年，鍾潔希樂觀看待人生本來就有著許多的突然改變，我深信美好的希望一定會實現，疫情終會退去，最期待的夢幻婚禮，很快就能成真。許久未來台灣，鍾潔希直說很想念台灣的粉絲與美食，期待很快能再與大家相聚。舞台劇《紅樓夢》於11月20日、12月13日在台灣的雲劇場線上推出。