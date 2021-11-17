立法院教育及文化委員會今天考察核四廠，其中民眾黨立委高虹安稱「管線多、動動線與空間都不足，還好有戴安全帽，不然會不停撞到」，然而新聞流傳後，遭到民眾批評高虹安太不專業「不管是去工地還是廠房，安全帽都是必須的」。核四重啟公投領銜人黃士修更直言「虹安委員，妳的專業形象在崩塌」。

核四重啟是公投議題的主戰場，對於核四的目前情況如何卻莫衷一是，於是國民黨立委李德維要求進入核四視察，也在16日成行。三政黨立委看過核四後，意見各有不同。其中堅持反核的民眾黨的蔡壁如稱「進去看了之後，覺得裡面真的問題太多，匪夷所思、難以形容。」

黃士修稱，自己其實很支持高虹安，但是她在核四視察的表現實在很難為她辯護。(圖/YOUTUBE)

但是此話在深懂核四電廠興建始末的清華大學系統與工程系葉宗洸教授聽來，卻是毫無意義的空泛指控，他在接受訪問時怒批「麻煩蔡委員講清楚，問題太多是哪些問題，妳這樣隨意的一句話，使我們連回應與澄清的空間都沒有，請妳負責一點，說清楚問題有哪些？」

曾在鴻海集團工作的高虹安委員則表示，「裡面的情況非常奇怪，設計動線與空間都不足，還好有戴安全帽，不然會不停撞到；而且若要維修，需整個人捲在一起，才能穿越維修道路。」

此話反而遭到「不專業」的批評，資深媒體人朱凱翔在「不演了新聞台」臉書表示「如果一個立委，考察核能電廠之後只能發表出：『不戴安全帽會撞到頭』之類的高見，其實羞辱的是自己。」

隨後高虹安委員辦公室特別回應，指稱「曾在去年夏天考察過核二廠，內部狀況沒有像這次核四看起來這麼混亂，內部動線設計、空間狹小，儀器管線外露，很難想像這麼重大的政府採購，當時為何政府能驗收。」

但是回應卻遭到反效果，核四重啟公投領銜人黃士修在【下班不演了】YOUTUBE節目直接批評「虹安委員，妳不回應還好，妳一回應更是把原本的專業形象毀滅到一絲都不剩了！ 」

黃士修說：「因為核二廠已在運轉中，它有保防的問題，所以不能帶妳去看那些運轉中的管路，核電廠的保防與安全都很嚴格，即使妳是立委也一樣。所以只帶妳去看那些比較大(寬敞)的地氣輪機房、反應爐區之類的，不會帶妳去看細部的管道間那些。」

「可是每座電廠、每座工廠，其實都有這些龐雜管線。媒體都說虹安委員待過鴻海集團，然而今天的表現實在令我非常難過，妳暴露了妳其實沒有進過工廠，或是妳看的都是整潔明亮的自動化工廠，而不是管線區。」

「台電帶立委去看管線區，是要請你們瞭解管線區的品質，結果妳只說的出『沒戴安全帽會撞到頭』，虹安委員，妳是什麼傻白甜嗎?」

黃士修說：「我心情很複雜，其實我很支持虹安委員，她在疫苗議題上表現得很不錯，真的是很認真優秀的立委，但她今天這樣的表現，要我怎麼幫妳說話呢？」