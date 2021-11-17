總獎金高達近150萬台幣的「第七屆武漢金銀湖盃兩岸青年創新創業大賽」，由武漢東西湖台資企業聯誼會主辦，台灣賽區由時際創意傳媒承辦，期盼透過賽事發掘並支持兩岸具有潛力和創新力的創意團隊和新創企業。通過青年們的創意加上台商前輩們創業打拼的經驗傳承，必定能為青年創造更多西進發展及創業機會與資源。

經過第一階段書面審查及初審簡報，兩岸共計有二十組團隊進入總決賽。進入決賽團隊皆非常年輕、有創意，參賽項目跨足領域廣：生物科技、互聯網科技、智慧製造、智慧教育、文化創意、創新管理等產業。11/16日台北、武漢兩地各有十組團隊，透過連線簡報，連線評審方式，一起爭奪特等獎與一、二、三等獎。

第七屆武漢金銀湖盃兩岸青年創新創業大賽特等獎由台灣的團隊瞬間移動股份有限公司的SWIPE 最適合你的線上舞蹈教室提案獲得。/王雅芬攝

兩岸評審委員皆是相關領域翹楚、擁有豐富產業與學界實務經驗。總決賽最終由台灣的團隊瞬間移動股份有限公司的SWIPE 最適合你的線上舞蹈教室提案獲得兩岸評審團一致的好評與認可，以總分最高分獲得特等獎殊榮。

武漢台資企業協會蕭永瑞會長致詞時表示，本屆特別邀請投資機構代表深度參與，給予創業項目實際的幫助，為台灣青年創業武漢打下良好的基礎。/王雅芬攝

武漢台資企業協會蕭永瑞會長致詞時表示，本屆大賽重點聚焦大健康產業、互聯網科技產業以及文化創意產業。通過搭建金銀湖在線創業平台，為創業團隊提供創業直播、培訓、咨詢等服務，同時特別邀請投資機構代表深度參與，給予創業項目實際的幫助，為台灣青年創業武漢打下良好的基礎。

中國時報王丰董事長在非物質文化遺產，「老河口木板年畫」提上「惟楚有材」四個字，別具意義。/王雅芬攝影

中國時報王丰董事長除了表達希望兩岸多交流之外，在閉幕儀式中的非物質文化遺產，「老河口木板年畫」上現場用毛筆提上「惟楚有材」四個字，並透過電腦科技融入於畫中，別具意義。

中華青雁和平教育基金會洪秀柱董事長，以預錄的視頻在頒獎典禮勉勵在台灣的青年朋友們，「有機會到大陸去看看，不要光從書上、電視裡、網路上去了解大陸，兩岸已經從四十年前開始往來，這種往來從親情的層面，逐漸擴大到經貿、文化、教育、以及各種流行次文化，不知不覺中，兩岸融合的偉大工程正在不斷持續進行中，因此，到大陸看看，不但是拓展視野，也會讓你對大陸有更深刻的認識和了解！」「同樣的話，也獻給大陸的青年朋友，兩岸的青年，就是中華民族未來的希望所在，中國人的世紀，將因為你們的彼此認識，彼此合作，共同努力，而發出耀眼奪目的光芒！」

湖北省台辦莊光明主任致詞時表示：台灣和大陸各有10組團隊進入決賽，在疫情防控常態化條件下，大賽能夠繼續舉辦，為兩岸青年提供交流互動的機會和平台，殊為不易。這必將促進兩岸青年大交流大發展，推動「雙創」向更大範圍、更高層次、更深程度躍升，為湖北高質量發展注入充沛「創能量」與「動力源」。

青年是民族的未來，國家的希望，從2015年開始武漢「金銀湖杯」海峽兩岸青創大賽已經連續舉辦了六屆，成為兩岸青年創新創業與交流合作的品牌。我們恭喜第七屆的所有獲獎團隊，希望在創業的道路上築夢圓夢。

第七屆台灣獲獎名單揭曉如下：

特等獎：瞬間移動股份有限公司，SWIPE 最適合你的線上舞蹈教室

一等獎：嘉慈生技有限公司，牛樟芝複方抗疫之產品開發

二等獎：桓康生醫有限公司，減重專利藥品-SNEP有效菌；臏臏工作室，霓虹的八零金曲 唱出無招牌的我。

三等獎：中華酷課有限公司的SayNiHao—讓年長者發揮價值，線上 中文環境教育平台；方舟教育的主題式STEAM教育設計與內容產出；凱義品牌整合行銷管理顧問公司的中華品牌再造創新輔導提升計劃；富可夢數位娛樂股份有限公司的17 搜鴿—信鴿產業轉型計劃；中華李時珍生醫有限公司的復方中藥精油—植萃應用於舒解神經 。

第七屆武漢金銀湖盃兩岸青年創新創業大賽特等獎獲獎人，瞬間移動股份有限公司簡報時的精彩畫面。/時際創意傳媒提供攝