LINE已經是時下最主流的通訊軟體，豐富的貼圖，方便的通話功能，更幾乎讓傳統手機、市話功能都無用武之地。近日有女大生無意間又發現了LINE似乎多了新功能，讓傳訊速度快上好幾倍，直呼發現新大陸。

女大生在《Dcard》PO文「Line新功能？」，她表示，自己在無意間發現，只要長按著訊息，並將其拖曳到打字框，竟然就能夠複製訊息，還省去一堆打字的時間，直呼實在有夠方便，更打趣說「拜託不要跟我說，我是最後一個發現這功能的人」。

女網友發現，現在LINE只要長按訊息就能直接複製並拖曳到對話框，直呼太方便，但事後證實，其實此功能為蘋果iOS 15新功能，並非LINE的。(圖／Dcard)

不少人看到後也驚呼：「有夠方便的」、「放心，你不是最後一個，因為還有我」、「切換應用程式還可以移到別的地方，要移來dcard 移去safari都可以」、「我還真的不知道」、「已知用火，但我現在才知道怎麼用火QQ」、「而且不只一句，可以連其他訊息一起拖進來加上去」。

但隨後也有許多人哀號「我安卓為何不行」、「難道蘋果限定」、「安卓按到手斷也沒有啊」，對此有內行人跳出來解釋，指出這項功能並非LINE的新功能，而是蘋果iOS所推出的拖曳功能，且限定於更新至iOS 15版本才能使用，因此安卓用戶目前無緣此項功能。