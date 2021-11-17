前大使介文汲。（資料照片）

中國大陸國家主席習近平周一晚透過視訊，和美國總統拜登舉行了視訊高峰會，由於兩人是舊識，並不需要介紹。據CNN新聞網16日報導，雙方一開始以老朋友的身分寒暄，會談氣氛友好。前大使介文汲認為，雙方氣氛很好，超過他的預期；這從台灣看，有一點點要小心！

前大使介文汲16日在《少康戰情室》節目中表示，拜登與習近平的視訊高峰會，雙方氣氛很好，超過他的預期。原本以為雙方總要演一下強悍的立場，但卻是笑容和藹可親，這從台灣看，有一點點要小心！

介文汲分析，這種元首級的會談，如果談到第三方，從歷史的角度看，這不是「指點江山」，而是「指定江山」，江山屬誰，就是首腦決定的！譬如雅爾達密約，就決定外蒙古的前途。

介文汲認為，這也是為何民進黨政府這麼緊張，還吹牛說事前有做簡報，他認為不太可能，全世界沒有外交這樣搞的，事先把重要會談消息告訴你，有點膨風過頭了。即使事後簡報也只能夠窺其一二，實質上不會講的。

另外，根據路透報導，白宮聲明稿指出，在台灣議題方面，拜登強調美國仍堅守以《台灣關係法》，3聯合公報和6項保證為指導的「一中」政策。此外，美國強烈反對片面改變現狀，或破壞台海和平與穩定。

中方官媒中國環球電視網（CGTN）報導，習近平則強調，要是台獨勢力跨越紅線，中方將採「斷然措施」。習強調，台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。

介文汲解讀，北京的用辭比過去後退一步，顯示「戰略定力」。也就是北京面臨台灣問題嚴重挑戰時，展現出「戰略定力」。

介文汲強調，過去台灣是棋子，棋子還是很和平，如果當武器來使，台灣的命運就會愈來愈「未卜」了！