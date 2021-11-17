在上周結束的中共19屆6中全會之後，北京釋放出對台政策要有「足夠的耐心和戰略定力」。既然強調耐心與定力，武統台灣顯然已非主流思考，大陸媒體對台評論與報導也明顯降溫，並開始議論哪種因素對和統最有用。其中國台辦在不久前提出的「統一後台灣財政用於民生」引起熱烈的討論，話題自然落在經濟與民生之上，有的網民甚至拿「男追女」來比喻和平統一的過程，認為現在的惠台政策根本沒用，最重要的還是先把大陸本身的經濟與民生搞好，才是和平統一台灣最關鍵的因素。

仔細觀察中國大陸近來在媒體上的涉台言論可以發現，隨著中美關係緊張，大陸對台言論也愈趨強硬與激進，這種現象也大致符合過去數十年來的規律。而且由於接近19屆6中全會，北京拉高對美與對台姿態，武統台灣也成為媒體與網路上最熱門的關鍵詞，直到會議即將閉幕前，媒體才傳出在台灣問題上要有「足夠的耐心和戰略定力」的說法，其他官媒的對台評論也有明顯轉向，包括一向立場激進的鷹派媒體在內。

大陸國台辦副主任劉軍川日前提出的「統一後台灣財政用於民生」引起熱烈的討論，話題自然從武統轉向經濟與民生之上。（圖／中國台灣網）

拜登與習近平視頻高峰會舉行後，兩國關係雖然沒有重大進展，但氣氛顯然較先前緩和。對台議題方向也降低武統聲量，更多人討論兩岸交流與實質互動，大陸國台辦副主任劉軍川不久前提出的「統一後台灣財政用於民生」受到不少的關注與討論。有不少意見相當有趣，引發熱烈議論。

有一位戲劇導演很認真地撰寫一篇文章引起很多討論，文章說，劉軍川提出的說法對台灣人沒有吸引力，「改善民生」是一個很虛的話題，這顯然是大陸要向台灣保證統一後不會變差、反而會變好，但台灣人怕的應該不是經濟問題，而是政治與法治體制的問題。

拜登與習近平視頻高峰會舉行後，兩國關係雖然沒有重大進展，但氣氛顯然較先前緩和，大陸網路上武統台灣的聲量也降低許多。（圖／新華社）

文章認為，這種話還是統一以後再說比較合適，還沒開打就先講會有點搞笑。舉例來說，就像男人追求一位美女，就開始計算以後賺的錢對給對方花，以後家務事男的全包了等等，這其實沒有意義，因此這種話要少說，同理，惠台政策要少一些，雖然誰都知道這樣的政策是希望台灣回歸，但是回歸之後會不會變呢？

文章指出，假設大陸做個示範，讓自己的老百姓過得更好，例如人均GDP是台灣的3倍，讓對方有信心，統一之後就像大陸一樣，不會比台灣更差，只會更好，這樣很自然台灣傾向統一的民調就會高起來。否則人家一看，連台灣的1/3都不到，給了承諾能不能實現還不知道，一旦統一，惠台政策說不定就沒有了。

兩岸關係緊張後，兩岸各種交流活動也減少了許多。圖為10月29日首屆黃巷·兩岸青年文化交流周在福建福州三坊七巷中啟動。(圖／中新社）

作者比喻說，其實追女孩子也是一樣的道理，「如果自身資源不夠充分，自以為每個星期只吃一次肉，省下來的錢給美女買零食，美女就會感動和你在一起？當然不是，人家只會想：我和你在一起，會不會以後每週也只能吃一次肉？」所以要先建設好自己才是關鍵，「當你開上藍博基尼，美女自然就會投懷送抱了。」

文章建議，大陸要多對自己的老百姓好一些，把自己的老百姓當成榜樣，人均GDP是台灣的3倍，養老、醫療都免費，這時美國就算想阻攔，台灣的老百姓也會哭著喊著要回來，誰不回來就用選票讓他下臺。

美國與中國關係緊張，讓北京對台獨的焦慮快速上升，派遣大量共機連續擾台，給美方與台灣執政者明確警告。圖為擾台共機殲-11機群。（圖／中國軍網）

作者拿「男追女」來比喻雖然並不十分恰當，也過於簡化兩岸關係的內涵，但卻是一種簡單且令人印象的說法。其實過去類似觀點的文章在大陸網路上也不少，尤其在兩岸關係平穩發展的時候，有些人認為這種意見太過理想化、不切實，也有人認為兩岸關係發展必須把美國介入的因素考慮進去，並非只有政治或經濟因素這麼單純。但是一到兩岸關係緊張時，各種思考與討論全數銷聲匿跡，只剩下武力統一與嘲笑、謾罵的聲音。

對於支持台獨的人士與喜歡操弄兩岸關係當作政治資本的政客來說，這種狂熱激進的聲音是他們最樂見的。現在美中關係暫時獲得喘息，但未來仍有許多難關要過，兩岸關係也勢必會起起伏伏，看起來兩岸人民未來幾年確實都需要「足夠的耐心與戰略定力」才行。