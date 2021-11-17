台北市警方至中山區大型禮服店臨檢，公關小姐排排站，美腿如林。（胡欣男攝）

中山警分局長許頌嘉（右）向店家宣達警方執法原則。（胡欣男攝）

「香香的腿」重返林森北 暌違180天警察來臨檢 嬌喊：有點懷念

因應疫情，停業整整半年的酒店、舞廳等有陪侍的行業，終於在16日凌晨復業。依中央規定，消費者與店家、陪侍公關，都需備有疫苗接種記錄卡（小黃卡），警方連續2天臨檢鎖定稽查小黃卡，酒客笑說：「為了重溫粉味，小黃卡一定要隨身攜帶！」店家則感嘆，停業半年，休息180天，才又見到警察來臨檢，希望酒店景氣能快復甦。

根據統計，目前全台北市有女陪侍申請復業通過的酒店、舞廳，至少41家，超過一半在中山區。連續2天，中山警分局都編排擴大臨檢勤務，針對陸續復業的酒店稽查是否落實防疫規定，尤其是店家、陪侍公關與消費者是否有隨身攜帶疫苗接種記錄卡（小黃卡），且第一劑接種時間超過14天。

17日凌晨，中山分局由分局長許頌嘉率隊，到林森北、錦州街口的大型禮服店臨檢，並宣示警方執法立場，要求店家除嚴守防疫規定外，也宣導防制聚眾鬥毆要領，並呼籲業者加強自主安全管理，若發現顧客有鬥毆滋事前兆，應立即通知警方到場查處。許頌嘉指出，防疫跟治安，都不容破口。

停業整整半年，警察也180天沒到酒店臨檢，禮服店小姐如過去一樣，排排站讓員警清點、查驗身分，美腿如林的景象，像是終於擺脫疫情歇業的陰霾。雖然重回酒店上班第一天就遇上臨檢，公關小姐沒有不耐煩，反而嬌喊：「有點懷念耶！」

警方則再三要求業者，好不容易復業，別因「報復性消費」，讓酒客鬧事、引發聚眾鬥毆的治安事故，警方一定會貫徹公權力，結合第三方警政，施以高強度臨檢及取締，強力執法。

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