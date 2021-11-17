新北市已婚女議員何淑峰和議員周勝考，被本刊直擊有手牽手、親暱捏臉的親密互動，且從上月開始2人晚間即頻繁遊車河，周勝考澄清表示，自己和何淑峰為多年好友，也認識對方老公，牽手只是兩個好朋友在玩。至於曾經載女子上摩鐵一事，周勝考則解釋說他是載著女友人到摩鐵談公事，當時房內還有其他人。

本刊直擊，本月14日下午6時許，周勝考和何淑峰到淡水一間河畔餐廳用餐，兩人在停車場內即十指緊扣手牽手，甚至在10月25日、29日、31日及11月2日、4日，幾乎每隔2到4天，周勝考便會開車帶著何淑峰在新北市各處遊車河。

針對此事，周勝考表示「我們是朋友在玩啦！我不可能主動牽別人的手啦！」他說，何淑峰是自己的結拜姊妹，和對方老公也相當熟識；至於常載著何淑峰遊車河，他澄清表示，因為自己和何淑峰有共同的女性友人，他們一起出門是因為要去拜訪該名女子，不過因為她都不在家，所以自己只好載著何淑峰出門後又回家。

當周勝考和何淑峰頻繁遊車河期間，本刊也目擊周勝考多次帶著女姓友人外出，甚至還有一次帶著她進摩鐵。對此，周勝考表示，該名女子住在花蓮，是自己的女性朋友，那天只是載著她去摩鐵討論公事，當時房內還有其他人。

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