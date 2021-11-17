去年以電視劇《誰是被害者》奪金鐘新人獎的李沐，被譽為「怪物新人」，實力外貌兼具，前途備受矚目，今年她又以電影《青春弒戀》入圍金馬獎「最佳新演員」。事業上有好成績，本刊發現她可是「事業愛情兩得意」，在近期於一連串的電影活動宣傳後，就有台「愛的專車」在等她，她上車後靠在男友肩上，兩人直奔電影院，簡單的約會行程，最後以擁抱、接吻做完美的Ending，甜蜜氛圍彷彿在拍偶像劇，只是畫面一轉，兩人親親完還互相對望身體「下方」研究半天，畫面相當有趣。

男友在接到李沐後，把車停好，牽著她準備去看電影。（圖／本刊攝影組）

十一月三日下午六點多，結束漫長的電影宣傳工作，李沐在兩名工作人員的陪同下離開活動會場，三人走到附近一輛等候已久的白色休旅車，與工作人員道別後，毫不遲疑地坐進副駕駛座離去。上車後的李沐表情看起來有些疲憊，看似癱軟、又似嬌柔般的將頭靠向駕車的男子，畢竟歷經了約七個小時的活動，誰都需要適當的休息一下，而男子也將頭微微往女生的方向靠，就這樣的互動大致上已經說明了彼此的關係。

李沐與男友選擇了欣賞評價不俗的法國電影《花神咖啡館》。（圖／本刊攝影組）

六點半，車子到松山高中地下停車場停妥後，小倆口緊牽著手到一旁的松菸文創約會，一路上男方不時扶著對方的腰，李沐有時也用相同的動作回應，宛如連體嬰一般的他們第一站不是吃飽喝足，而是選擇了欣賞評價不俗的法國電影《花神咖啡館》，或許在放鬆休閒的同時，也可以算是演員的自我修練。

兩人在看完電影後，如膠似漆的走出影廳。（圖／本刊攝影組）

近九點，電影散場，小倆口依舊如膠似漆的走出影廳，先到洗手間報到後，接著前往美食街覓食。兩人選擇了麵食，一共花了283元，點好餐後，服務人員掃描李沐的手機，卻是由男方掏現金付帳。半小時候，吃飽的他們又在商場內的書局逛了一會兒，期間也是走到哪黏到哪，買了書和幾樣小物品後，情侶倆離開商場。

在看完電影後，兩人接著前往美食街覓食。（圖／本刊攝影組）

吃完飯後，兩人手牽手前往書店逛逛，非常有文學氣息。（圖／本刊攝影組）

在結束約會去取車的路上，小倆口再度停下腳步，直接在人行道上深情擁抱。（圖／本刊攝影組）

抱一抱兩人卻意外地互相欣賞彼此的身體下方，畫面相當有趣。（圖／本刊攝影組）

推判是處於熱戀期的他們，走著走著似乎是周圍環境太過浪漫，或者是電影中兩性間肢體加情慾的糾纏畫面催化，兩人突然停下腳步，完全不在意路人目光當眾擁抱了一會兒，隔了大約一百多公尺後，前往停車場的路上小倆口再度停下腳步，直接在人行道上深情擁抱，也不知道他們是否是在復刻電影中的畫面還是只是情正濃時，彼此雙手在對方身上游移；然而，原本看起來頗浪漫的畫面，在彼此短暫放開對方身體時突然變得有些「鹹濕」，男生牽著女生的手，腰部一挺，畫面中的兩人正好構成一個愛心的形狀，但是下半身的姿勢讓人頓時臉紅心跳。

李沐突然間衣服滑落露出香肩，男友也深情的隔罩接吻。（圖／本刊攝影組）

在李沐到家前準備下車時，男友又深情地補上一吻。（圖／本刊攝影組）

接下來，兩個身體再度緊緊抱在一起，女生的外套滑落、露出香肩，左手在男生鎖骨附近滑動並輕輕敲打，對方著雙手緊緊抱著並含情脈脈的放電，接著隔著口罩吻了女生，接下來一手抱著、一手輕輕地撫摸女生的耳朵，空氣中頓時散發出濃濃的賀爾蒙。兩分多鐘過去，兩人取車後直奔松山區一處住宅大樓，十點十八分，車子在路邊停靠，遲遲不見有人下車，一看兩人身影互相貼近對方並親吻，兩分鐘後，李沐才下車走進大樓，而男生則獨自駕車返回自己住處。

李沐結束約會行程，被男友送達下車回家。（圖／本刊攝影組）

青春洋溢的李沐長相甜美電力十足。（圖／電影《青春弒戀》提供）

李沐飾演舞台劇演員與林哲熹有愛情戲。（圖／電影《青春弒戀》提供）

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