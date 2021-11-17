被稱為「怪物新人」的李沐「事業愛情兩得意」，在近期於一連串的電影活動宣傳後，就有台「愛的專車」在等她，她在與男友相依偎後，兩人直奔看電影，一天簡單的約會行程，上演擁抱親吻等甜蜜戲碼，甜蜜氛圍彷彿在拍偶像劇，只是畫面一轉，兩人親親完還互相對望身體「下方」研究，畫面相當有趣。其實藝人也是人，能夠大街上調情，傳遞浪漫，也是件相當幸福的事情。

李沐與男友在路邊隔罩接吻，愛得很大方。（圖／本刊攝影組）

前年陳綺貞被本刊直擊與一名中年眼鏡男在密會，兩人不但「唇槍舌戰」打得火熱，眼鏡男的手還猴急地在女神肉體上游移，更上演看似「頂撞」的愛情動作戲橋段，最後小倆口回到女方住處，繼續共度甜蜜時光。這位難得在鏡頭前留下激情畫面的文青女神，頓時為台北冬夜增溫不少，可惜後來男方被起底是人夫身分，這段戀情也告吹。

向來愛得很公開的艾怡良，曾在街邊與老外男友上演頂臀部耍情趣的戲碼，相當可愛。（圖／本刊攝影組）

作風洋派的艾怡良，一向對戀情大方，前年被本刊直擊她與洋男約會，不斷在街頭用屁股向對方調情，艾怡良哈菸時，不忘用屁股蛋偷襲洋男，她似乎嫌屁屁攻勢不過癮，後來乾脆往男友堅實的胸膛撞去，洋男幾度防守後也還以顏色，2人就在路邊「你弄我弄」好長一段時間、但兩人已分手，艾怡良現在與「碧潭哥」陷入熱戀。

今年年初韋禮安被本刊捕捉到與女友逛夜市還親親抱抱，感情好得很。（圖／本刊攝影組）

近期認愛的韋禮安，坦承了自己在談遠距離戀愛，本刊今年二月就直擊到這位女友本尊，兩人除了在人來人往的廣場熱情擁抱，在等待紅綠燈時，即使有口罩和一整包的物品阻隔，白衣女還是忍不住親了韋禮安一下，韋禮安則自然又迅速地回吻，小倆口在公眾場合接連曬恩愛，展現文青才子難得火熱的一面。

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