下波冷空氣會成為今年入秋以來最強嗎？至少在溫差上會讓民眾「非常有感」，從高溫31度掉到低溫15度，體感很像冬天來了。中央氣象局指出，今起雲量增多，局部地區有零星降雨；中南部晴時多雲，各地早晚偏涼。氣象專家吳德榮提醒，下周一（22日）晚間起氣溫驟降，全台冷4天，不排除「大陸冷氣團」再臨，民眾應注意保暖。

清晨偏涼，不過低溫逐日回升，今晨苗栗西湖已來到16.7度，台北南港也重返20度。今受水氣移入影響，局部地區有短暫陣雨。各地氣溫：北部19至27度、中部18至31度、南部18至32度、東部18至29度。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，明東北季風南下，冷空氣不強，北台灣稍轉涼，其他地區氣溫變化小。迎風面明起有降雨機率，包括中部平地都有機會下雨。周末東北季風減弱，西半部晴朗穩定、東半部偶有雨。

22日起鋒面通過，一波強冷空氣將南下，全台氣溫急速下探，且北部、東部水氣多，感覺濕冷。下周二（23日）各地轉乾冷，吳德榮強調，下波冷空氣模擬強度逼近「大陸冷氣團」，不排除比上波更強。