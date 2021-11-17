許多人都曾受胃脹氣所苦，但狀況都不太嚴重，休息一陣子就會好。不過，資深護理師陳麗華透露，曾有位女患者胃脹氣嚴重，最後竟然痛到暈倒被送醫，緊急安排手術治療，沒想到醫師一劃開她的腸子，就直接大爆漿，被大便噴了滿臉，整個手術室都是糞便，讓所有人都傻眼。另肝膽腸胃科醫師章振旺也列出腸阻塞的四大前兆，提醒民眾注意。

資深護理師陳麗華在節目「健康2.0」上分享，曾遇過一個女性患者，因為一直嘔吐、吃不下飯，最後肚子痛到暈倒才被送至急診治療，由於女患者的肚子脹得很大，檢查之後推測是胃脹氣，因為敲起來是氣體，而不是腫瘤的實音。

陳麗華指出，患者很快就被送進開刀房，結果醫師開刀前默默說了一句「注意喔！」緊接著便動刀切開脹大的腸子，沒想到直接大爆漿，大量的糞從腸子裡面噴灑出來，連上面的手術燈都無一倖免，所有東西上面都被屎覆蓋。「當時手術房裡面的每個人都超級生氣，因為不知道要先救病人，還是要先救救自己。」

陳麗華表示，女患者的糞便囤積在肚子裡面太久，整個塞住排不出來，除了會造成嘔吐之外，腹中也產生阿摩尼亞的氣體，加上劃開腸子的時候又用電燒的方式，因此就會瞬間引起氣爆，導致腸子直接破掉，也就是所謂的腸爆裂。

陳麗華也說，現在醫學進步了，處理此類患者的時候，會先在他肚子的部分套個塑膠套，讓醫師的手伸進去開刀，而且也不會用電燒的刀子，而是用一般的刀子先劃開小口助排氣，鼻子也會先插鼻胃管，避免腸爆裂發生。

胃腸肝膽科醫師章振旺也列出腸阻塞的四大前兆症狀，包括腹脹、腹痛、嘔吐、停止排便或排氣。另外更重要的是「病史」，過去是否曾經開過刀，有沒有同樣的症狀發生，或是發作前腸子蠕動有無異常、出現血便等症狀。

章振旺坦言，曾經開過刀的患者，像是大腸癌或是女性罹患子宮頸癌等，做完電療又沒有運動，常常脹氣、大便不順暢，肚子就會鼓起來，有這些症狀照X光能看到腸阻塞的症狀。若不嚴重可開藥治療，如果太嚴重可能就需要求助於外科醫師的協助。