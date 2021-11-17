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讚綠議員打兩劑高端「為黨犧牲」 柯文哲加碼酸：就瞧不起蔡丁貴

民進黨台北市議員洪健益16日質詢時，秀出打完兩劑高端疫苗的小黃卡，問台北市市長柯文哲的看法，柯笑回「你有滿滿的台灣價值」，並稱讚洪身體力行、很有氣魄，不像台獨人士蔡丁貴那樣讓他瞧不起。柯這句「你有滿滿的台灣價值」引發熱烈討論，有網友直呼聽到柯這麼回「聽了超爽！」

指揮中心日前宣布，施打高端疫苗且有緊急出國需求者，可再打兩劑AZ、莫德納或BNT疫苗，引起輿論譁然。柯文哲16日痛批，政府這樣根本是把人民當白老鼠。洪健益質詢時秀出自己打完兩劑高端疫苗的小黃卡，詢問柯「我是不是白老鼠？」柯則回應「你不出國就沒事」，並痛批高端的接種政策錯誤、有違醫學常識與倫理。

洪健益再追問「70幾萬的人是你口中白老鼠？」質疑柯文哲所言，難道是認為高端疫苗都沒有保護力？柯笑回「你們有滿滿的台灣價值，沒辦法，醫學不是這樣搞的」，也稱讚洪有為難、願為黨犧牲、身體力行至少很有氣魄，不像蔡丁貴自己在國外打完疫苗又叫人去打高端。

柯文哲一句「你有滿滿的台灣價值」，引發熱烈迴響，網友紛紛表示：「用這種語氣堵回去真的超爽的！」「這句話聽了超爽」、「笑死，台灣價值」、「打高端這種台灣價值，還是留給民進黨支持者就好」、「柯p又吃誠實豆沙包了」、「高級酸」、「市長又說實話了」、「滿滿der台灣價值，讚啦！」「哈哈哈，滿滿台灣價值，簡單有力，讚」。