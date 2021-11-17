影》汐止球棒男遭騎士辣椒水噴整臉 痛苦趴車窗輸慘了

瑪莎拉蒂惡煞毆人事件後，全台陸續出現「棒球隊」，新北市汐止昨（16）晚就發生1名男駕駛下車準備拿球棒砸騎士，不料隨即遭騎士拿辣椒水狂噴眼，他轉頭表情痛苦，仍氣不過再次揮棒沒打中，之後痛苦地趴在車窗，騎士則再次近距離朝他噴辣椒水，30秒影片在網路瘋傳，網友說「球棒要換成辣椒水了」、「超療癒」。

影片中1名男子手拿球棒準備上前找騎士理論，沒想到下秒騎士拿出辣椒水朝他的臉狂噴，他被噴臉後調頭表情痛苦，不過之後又氣不過，再次朝騎士揮棒被對方閃過，球棒噴飛到地面，他最後仍受不了辣椒水的刺激，用衣服不斷擦拭眼睛，頭靠在車窗旁；而騎士疑似還再度上前挑釁他，並近距離朝他在噴辣椒水，最後是1名女子出現制止，2人才未爭吵下去。

男下車準備拿球棒砸騎士，不料遭騎士拿辣椒水狂噴眼，他轉頭表情痛苦，仍氣不過再次揮棒沒打中，之後痛苦地趴在車窗，騎士則再次近距離朝他噴辣椒水。（翻攝自臉書爆料公社）

約30秒的影片在網路上瘋傳，不少網友留言「我要把車上球棒換成辣椒水了」、「拿棍子要打人的被噴辣椒水後，要人幫忙報警？」「事實證明辣椒水或防狼噴霧才是有用的」、「辣椒水的業配文」、「看到真是莫名的療癒」、「我看到辣椒水的商機了」、「彎腰補噴真的好笑」。

據悉整起事件發生在汐止新興路上，持球棒打人的男子因不滿騎士影響行車，一氣之下2人在路邊談判，最後作勢毆人卻慘遭噴辣椒水，後來因眼睛紅腫送醫，並揚言對騎士提告傷害，不過騎士也反控他傷害。