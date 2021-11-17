長佳智能(6841)心電圖分析軟體通過台灣衛福部食藥署(TFDA)核准，取得智慧醫材許可證。董事長兼總經理陳明豐表示，此系統使用於醫療場域中進行標準休息相12導程心電圖檢查的患者，輔助自動快速的辨識正常或特定心率異常判讀結果，由醫師進行確認或提醒醫師注意。

長佳智能深耕數位醫療領域，將人工智慧應用於醫學影像、輔助判讀、基因檢測結果分析、藥物研發等，並已取得四張TFDA、一張美國食品藥物管理局(USFDA)醫材許可證，還有多項研發成果於TFDA及USFDA審查中，更已取得11件專利，還另有34件專利申請在審查中。

長佳智能研發長王帝皓醫師表示，「心電圖分析軟體」是與中國醫藥大學附設醫院合作開發，以自主研發設計的神經網路架構技術，即時判讀心電圖並達到0.97的準確率。

陳明豐強調，此心電圖分析軟體為長佳智能實現醫療AI落地的產品，可提升急診急性心肌梗塞病人及早發現並早期接受心導管手術治療，縮短可能的到院至灌流時間，搶救生命，減少額外醫療資源的消耗。