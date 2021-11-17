台灣房仲業者信義房屋(9940)歡度40歲生日，集團創辦人周俊吉指出，40年只是個逗點，還有更長的路要走，希望未來為台灣持續推動永續好生活，承諾2030年信義房屋淨零排放等等，這是挑戰也是希望，將共同努力來實現。他說，過去都強調好交易，現在則是希望由好交易後有好生活，包括社區營造等，希望在各方面獲得更好的實現。

周俊吉指出，信義房屋以ESG為核心不斷創新，從1989年領先政府首創不動產說明書，到今日的四大保障皆領先業界甚至超越政府，從服務碳足跡逐年大幅減少，到宣誓2030年達到信義房屋淨零排放；再由「社區一家」協助近三千個社區圓夢，到今日「台灣地方創生基金會」整合技術及資源，協助社區夢想成為國際品牌。

周俊吉說，從消費者四大保障服務到環境永續零碳計畫，再由「社區一家」到「地方創生」，未來40年將以ESG作為軸心，致力台灣環境永續，整合同仁、客戶及鄰里的共好和諧社會，並期望成為台灣甚至國際企業之公司治理典範，當世界各國正為了整個地球的生態圈集思廣益之際，信義企業集團從自身做起，創造永續好生活。