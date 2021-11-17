金管會公布國銀海外分支機構最新獲利狀況，隨著全球疫情逐漸受控、景氣及經濟活動回溫，2021年前三季稅前獲利427.86億元，較去年同期354.77億元成長達20.6％。其中，以美國復甦動能最強勁，但第一的香港及第三的中國大陸則雙雙衰退達雙位數。

金管會統計，國銀前三季各地區獲利仍由香港178.19億元稱冠，但較去年同期202.87億元減少達12.17％。美國達52.51億元，較去年同期13.94億元躍增達近2.77倍、自第6名升至第2名。第3名的中國大陸48.98億元，較去年同期67.58億元減少達27.52％，名次小降1名。

柬埔寨以27.46億元位居第4，較去年同期25.65億元成長7.06％、名次則小降1名。澳洲達24.47億元，較去年同期11.71億元跳增達近1.09倍、自第7名升至第5名。新加坡則達23.24億元，較去年同期虧損6.75億元大幅轉盈，名次自第24名一舉衝回第6名。

日本以23.06億元位居第7名，較去年同期15.11億元大增52.61％，但名次下滑2名。越南為16.35億元，較去年同期20.83億元減少達21.51％，自第4名降至第8名。英國達10.05億元，較去年同期虧損3.17億元大幅轉盈、自第22名強彈回第9名。

第10名的加拿大為4.26億元，較去年同期3.54億元成長達20.34％，但名次下滑2名。菲律賓達4.12億元，較去年同期虧損5.75億元大幅轉盈、自第23名衝回第11名。去年第9、10名的馬來西亞及泰國分為3.41億元、3.16億元，年增達7.91％及68.98％，但分降至第12、13名。

銀行局副局長童政彰分析，美國由於總體經濟展望轉佳，使國銀先前提列的備抵呆帳得以回沖，配合利息及手續費淨收益同步增加，帶動整體獲利強勁反彈。新加坡則是去年同期受疫情衝擊較大，國銀對此提列較多呆帳，比較基期較低。

至於香港前三季雖穩居海外獲利冠軍、但獲利明顯下滑、金額創各地區最高，主因國銀授信資產年減達1070億元、利息淨收益連動縮水，加上基於審慎原因積極增提備抵呆帳所致。中國大陸獲利下滑，亦是受到整體利息淨收益減少及增提備抵呆帳所致。