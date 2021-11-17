金管會配合勞動部將重新開放外籍移工引進，宣布核准首張富邦產險送審的「移工嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住院醫療費用健康險」個人險及團體險保單，以保障移工入境起30天內確診時的住院醫療費保障，未來勞動部將要求雇主先替移工投保才可引進。

保險局主秘蔡火炎表示，此張移工防疫保單為金管會配合勞動部移工引進專案，督請產險公會協調產險公司研發，對於移工入境日起30日內，經診斷確定罹患新冠肺炎且列為境外移入案例者，提供50萬元的實支實付住院醫療費用保障，支應境外移入確診時的隔離醫療費用。

蔡火炎指出，先前移工若入境後確診，隔離及醫療所需費用由指揮中心的公費醫療支應，未來改為使用者付費原則，雇主須在入境前先取得移工同意並完成投保，受益人則是醫療機構，若移工入境30天內確診病住院治療，在移工出具同意書下將理賠金直接撥給醫療機構。

蔡火炎表示，若雇主聘僱的外籍移工人數在4人以下，則僅能投保個人險，5人以上可購買團體險。個人險的每人保費約1100～1200元，團險則可節省附加費，但每人保費相近。

除了首波核准的富邦產險外，蔡火炎指出，尚有兆豐、和泰、泰安、新光及國泰世紀等5家產險公司報送移工防疫保單，金管會均已完成初步審查程序，待各公司修正後，即可陸續核准各公司銷售。