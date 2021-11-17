疫情推動數位金融服務需求，加上純網銀業者積極拓展業務助攻，據金管會統計，國銀數位存款帳戶截至2021年9月底達943.2萬戶，季增達111.2萬戶或13.37％、年增達367.9萬戶或63.95％，連2季新增逾百萬戶、且再創單季新增戶數新高紀錄。

為深化銀行線上業務發展、兼顧銀行業務經營與風險控管，金管會宣布對數位存款帳戶開戶規範再做出二大開放，一是允許3人以下合夥企業可線上開立數位帳戶及線上貸款，二是將目前開立戶數最多的第三類帳戶轉帳限額進一步放寬。

數位存款帳戶依據身分認證強度共分為三類，目前以他行存款或信用卡客戶、既有信用卡客戶線上申辦數位帳戶的第三類帳戶申辦最簡便，但轉帳及交易限制亦最多，其次依序為既有客戶線上加開數位帳戶的第二類、及全新客戶透過自然人憑證線上申辦的第一類帳戶。

據金管會統計，截至9月底第三類帳戶達403.6萬戶，季增達70萬戶或21％、年增達180.8萬戶或81.15％。第二類帳戶312.9萬戶居次，季增21.9萬戶或7.54％、年增達116.6萬戶或59.4％。第一類帳戶226.8萬戶，季增19.4萬戶或9.33％、年增達70.7萬戶或45.29％。

其中，已開立數位存款戶數最多的前五大銀行，依序為台新銀267.6萬戶、國泰世華銀137.6萬戶、永豐銀100.6萬戶、一銀74萬戶、中信銀50.4萬戶。純網銀方面，連線銀行LINE Bank達41.24萬戶，樂天銀則有5.67萬戶，且均以第三類帳戶分達40萬、4.6萬戶最多。

銀行局副局長童政彰表示，此次開放本國成年合夥人或股東3人以下的本國登記合夥組織或公司，可開立數位存款帳戶，負責人透過自然人憑證、工商憑證及視訊進行驗證，並上傳相關證明文件，即可線上申請開立存款帳戶。同時，7月開放的法人新戶線上貸款業務亦可適用。

同時，為提升民眾使用便利性，金管會此次放寬第三類數位存款帳戶的交易限額。透過驗證他行存款帳戶開立的第三類數位存款帳戶、再搭配視訊會議，可將轉帳給他人的限額提高至每筆5萬元、每日累計10萬元、每月累計20萬元。

金管會表示，為因應銀行數位化服務發展趨勢，提供客戶更完善的金融服務，在兼顧交易安全及民眾便利性、且風險可控管及消費者權益受保障的前提下，將持續鼓勵金融機構發展多元線上金融服務。