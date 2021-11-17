小炳（余俊賢）從哥哥大炳（余炳賢）去世後，一肩擔起家中經濟重擔，但後來收入不穩定，便減少在螢光幕前曝光，轉行當起服務業員工，不過日前卻傳出因細菌感染引發菌血症，緊急住院治療後，如今已經康復出院。

小炳8月時在臉書寫道：「我的小腿出現很奇怪的瘀青，大概在兩三天前，就開始淡淡的顏色冒出來，沒有想到到了今天，已經完全變成一塊大瘀青了，最奇妙的是我根本沒撞到，而且我一點都不痛，到底怎麼回事」，當下讓許多網友提醒他快去看醫生，根據《鏡週刊》報導，小炳就醫後診斷出細菌感染，引發菌血症，必須得緊急住院治療，好在已經康復出院，據悉若太晚治療，可能導致敗血性休克和多重器官衰竭。

小炳與大炳生前一起勇闖演藝圈。（圖／中時資料照）

小炳因為菌血症住院治療，讓人聯想到他的哥哥大炳2012年因感冒引發肺炎，原本一度好轉出院，沒想到返家調養身體時，健康狀況居然亮起紅燈，甚至每況愈下，最後再回到醫院治療為時已晚，因急性肺炎引發多重器官衰竭過世，當時前經紀人表示是肺部真菌感染，而在鬼門關前走一遭的他，被詢問之前是否有住院一事，他僅表示在忙不願多做回應。

轉行服務業的小炳，近年鮮少在螢光幕前曝光，頂多偶爾接些通告，原本在教會所屬的炸雞店當員工，後來想創業賣滷味，無奈碰上疫情打亂計畫，如今只好先行觀望，再做下一步打算。