台北市方濟中學敵不過少子化衝擊，將在111學年度停招，校方證實，但未透露學生安置、董事會轉型方案，這也是台北市繼中興高中、立人高中、東方工商申請停招後，北市第4所停招的私中。

台北市教育局副局長陳素慧說，該校今年10月申請停招，已安排訪視委員到校確認狀況，待校方提交在校生學習權益、教職員工作保障、董事會轉型方向等規畫後，將於近期核定。她也強調，校方不能強制學生轉學，若無取得學生與安置學校的同意，應讓在校生原校畢業。