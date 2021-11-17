北市第4所 敵不過少子化 方濟中學111學年度停招 09:032021/11/17 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市方濟中學敵不過少子化衝擊，將在111學年度停招。（摘自方濟中學官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市方濟中學敵不過少子化衝擊，將在111學年度停招，校方證實，但未透露學生安置、董事會轉型方案，這也是台北市繼中興高中、立人高中、東方工商申請停招後，北市第4所停招的私中。 台北市教育局副局長陳素慧說，該校今年10月申請停招，已安排訪視委員到校確認狀況，待校方提交在校生學習權益、教職員工作保障、董事會轉型方向等規畫後，將於近期核定。她也強調，校方不能強制學生轉學，若無取得學生與安置學校的同意，應讓在校生原校畢業。 防放款踩雷 國泰世華銀出這招 搶攻信貸市場 國銀各出奇招 #停招 #學生 #校方 #少子化 #方濟中學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無情大火燒毀回收單親嬤家園 善心人士自發助清理重建 11:422021/11/16 寶島 劉鶴葉倫上桌 降關稅尋解方 04:102021/11/17 財經要聞 對手傷退收首勝 小祖維瑞夫不開心 04:102021/11/16 運動天地 揮別小產陰霾趙小僑劉亮佐獻上愛的結晶 04:102021/11/16 娛樂新聞 F級正妹揪2男喝酒開直播 醉躲房間發「謎樣叫聲」網傻眼 22:002021/11/16 娛樂 熟齡不怕肌少症 試試運動選手的秘招-血流阻斷訓練法 05:432021/11/16 健康 桃園男騎機車迎面撞停等貨車 搶救多日宣告不治 20:362021/11/16 社會 林靜儀搶頭香登記 顏寬恒勤跑基層 04:102021/11/16 地方新聞 56年歷史！傑出校友高虹安 方濟中學宣布停招 07:002021/11/17 生活 亞灣特貿三招商有成 亞灣增4萬坪產業發展空間 13:552021/11/16 財經 美女主播「放兩大顆在桌上」老司機驚呼：又圓又大 10:172021/11/16 娛樂 生活熱門新聞 全聯哪款醬油膏好吃 網推2牌子「嚐過就回不去了」 - 生活 莫粉變心？台大醫曝這款疫苗快沒了 莫德納剩超多 - 生活 超市盒裝蛋「價錢一樣」怎挑？婆媽曝3秘訣：一定是好蛋 - 生活 新電視買10萬 小夫妻開箱一動作 再噴3萬 - 生活 24歲女還在啃老 她對朋友苦笑：快活不下去 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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