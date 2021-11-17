要變天了！天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋表示，明天受華南雲系及東北季風增強影響，中部以北、東北部和東部轉為濕涼有雨的天氣，北台灣氣溫也下降4度，約20度左右，接著下周一較強冷空氣南下，全台大降溫，預計這波冷空氣在下周二及下周三 (23、24日）最冷，各地低溫可能下探15度以下，估可能達到冷氣團等級。

賴忠瑋在臉書表示，今天華南雲系逐漸東移南下接近台灣，北部、東北部和東部傍晚到入夜後會有局部短暫陣雨。明天華南雲系對台灣的影響更明顯，水氣明顯增加，同時東北風增強，中部以北、東北部和東部濕涼有雨，其中北部、東北部降雨最顯著，中部、東南部則有零星雨。另外周四氣溫也下降，北部、東北部白天溫度降4到5度，約20度左右，中部也會降溫4到5度。

賴忠瑋表示，周五華南雲系逐漸遠離台灣，但東北風和冷空氣仍持續影響，北部、東北部、東部降雨趨緩，中南部明顯轉晴。周五到周日的天氣則是逐漸轉穩，水氣和冷空氣都一天比一天來得少，周日是最穩定溫暖的時候。

賴忠瑋表示，下周一更強冷空氣南下，全台灣氣溫明顯下降，北部、東北部再轉為有雨的天氣，因此北部和東北部要特別留意周日到下周一的天氣劇烈變化。預計這波冷空氣在下周二及下周三最冷，不排除各地低溫可能降到15度以下，甚至達到冷氣團14度以下的標準，提醒提早做過冬準備。