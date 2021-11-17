台大婦產科醫師施景中分享，過去那些非莫德納不打的人很多，但現在打莫德納門診卻門可羅雀，反倒是AZ疫苗快被預約光了。他其實也不能理解為何民眾的心改變這麼多，但是為了應付下一波可能的疫情，他還是希望大家能快打疫苗，畢竟疫苗雖不是萬靈丹，但起碼是自我保護、並可早日回到正常日子的護身符。

施景中昨在臉書發文表示，去銀行辦事情碰到院內的師長，對方要他在門診鼓勵孕婦打新冠疫苗，因為現在疫苗供應量充足，但打氣卻遠不如前，最奇特的是「以前許多人非莫德納不打，但現在反倒是AZ疫苗快被預約光了，而莫德納門診卻門可羅雀。」

AZ疫苗預約接種門診。（圖／翻攝自施景中臉書）

莫德納疫苗預約接種門診。（圖／翻攝自施景中臉書）

施景中好奇地詢問原因，但老師也不太清楚確切原因，只能夠推測是因為本土疫情趨緩，疫苗打氣本就會降低，加上疫苗相關的合併症頻傳「打莫德納可能會引起心肌炎」，也許是因為這個原因，導致莫德納乏人問津。

施景中坦言，其實許多人都開始擔憂，隨著耶誕假期與農曆春節到來，肯定會有大量的回國人潮，而台灣零本土案例太久了，許多人早就失去戒心，當初有疫情排不到疫苗，還有人出國去打，如今台灣有了疫苗，但大家卻不想打了。

施景中透露，剛剛看到網頁資料發現，台灣完整接種人數剛破1000萬（42.6％），比起歐美、日本（75.9％）與南韓（77.6％）都還差一大截，台灣還要再加油。

高端疫苗預約接種門診。（圖／翻攝自施景中臉書）

施景中也說，他和老師又聊到，國外許多餐廳都要出示打過2劑疫苗的證明才可入內用餐，希望藉由這個規定來提高疫苗的打氣，但不知道台灣有可能這樣做嗎？老師聽完後感嘆地說「如果政府真的這樣做，難保又許多人要上街對抗政府了。」

施景中指出，疫苗當然不是萬靈藥，看現在世界各國疫情就知道，但起碼是自我保護、並可早日回到正常日子的護身符。「說實在，我也不能瞭解民眾對疫苗想法為什麼會變這麼多。」但希望大家趕緊來打一打，應付下一波可能的疫情。