指揮中心日前宣布，因應民眾緊急出國需求，曾接種高端疫苗者可混打AZ、BNT、莫德納疫苗，引發各界爭論。民眾黨發言人楊寶楨昨(16日)晚間在臉書貼文指出，如今卻要打了高端的民眾再重打2劑，承受未知的安全性和有效性，政府如此錯誤的疫苗施打政策，都不需要負政治責任嗎？

立委林奕華昨(16日)在立法院質詢時，針對高端疫苗議題提到，不管重打、混打，重點沒做過相關試驗，理論推論也許不會有問題，但多打疫苗總是增加風險，「剛剛在聽你(陳時中)回答別的立委質詢，你也說多打疫苗總是增加風險嘛」，陳時中回，「對，一定的」；林要求對於這些必須加打其他疫苗的民眾，專案主動追蹤健康狀態，陳回應，「會大概都會有，施打疫苗後只要有不良反應，就會進入救濟系統裡面，是被動通報，未來會去想一些方法，要主動追蹤，委員這樣講沒問題，會討論這案子」。

至於總統跟副總統若要出訪他國，會建議總統也要打其他品牌疫苗？陳時中昨也說，總統的醫療團隊會做專業評估，他們都尊重，不過總統層級要出訪，通常也會有外交泡泡等措施。

對於陳時中昨日的說法，楊寶楨表示，「是呀，總統有(外交泡泡的禮遇措施)，人民沒有」，但當時許多年輕人看著總統、副總統帶頭施打高端疫苗，認為蔡政府一定會解決「出國需求」的問題，信任政府，所以施打高端，如今卻要打了高端的民眾再重打2劑，承受未知的安全性和有效性還有風險。

因此楊寶楨認為，政府如此錯誤的疫苗施打政策，都不需要負政治責任嗎？