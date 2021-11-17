封裝設備大廠Kulicke and Soffa（K&S）繼9月份宣佈交付全球第一台LUMINEX給台灣客戶後，產品今天首次於德國慕尼黑 Productronica展上曝光，立刻吸引全場焦點，十足展現K&S在Mini/MicroLED市場深耕的決心和執行力。

LUMINEX通過最新的軟件升級，提供了更高的產能和更靈活的操作，允許以100Hz的倍數進行多圖形放置（MPP：Multi-Pattern Placement），掃描模式下高達10000Hz（相當於每秒10000次放置），加速了市場對LED矩陣背光和最終自發光顯示技術的採用。LUMINEX支援排序、混合和間距調整步驟，以及最終置件的能力，擴大了K&S進入新型顯示市場的優勢，為背光和自發光顯示器中Mini和Micro LED技術的廣泛市場應用鋪平了道路。

Kulicke & Soffa全球銷售資深副總裁Nelson Wong表示，憑借K&S七十多年的技術創新和研發投資的悠久歷史，我們已做好準備，為先進顯示市場的快速發展提供新一代解決方案。相信我們在制程和產量方面的新突破能滿足當今顯示器市場對質量和性能不斷增長的需求。

目前 Mini LED背光正在徹底改變高端LCD市場，預計將從2023年開始過渡到以價值為導向的大型顯示市場。K&S預計，到2024年為止，Micro LED的採用將加速支持新的自發光顯示器，從大型商用顯示器和可穿戴設備等專業市場開始，逐漸進入智能手機等高容量高端顯示器市場。由於LED晶片的密度需求越來越高， Micro LED市場有望為K&S的解決方案創造極高的市場需求。

Kulicke & Soffa主導產品與解決方案的集團執行副總裁張贊彬則說明，在過去兩年中，K&S憑藉其具有市場顛覆性的PIXALUX系統引領了新型顯示轉型，該系統是全球超高速Mini LED最終貼裝設備的典型代表，自從2017年K&S開始PIXALUX的研發以來，公司在新型顯示領域的競爭優勢不斷提升，包括2021年2月收購 Uniqarta公司。LUMINEX正是代表了這些努力的結晶，也是首個完全採用K&S技術開發的高級顯示解決方案，能同時支持Mini LED 和Micro LED的晶片轉移。