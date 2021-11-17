近期泡麵漲聲響起，繼統一、味丹等高價碗麵調漲之後，味王亦針對業務用滷味攤用麵調整，每箱40包170元調至190元，至於泡麵部分包括麵粉、油與包材等原物料全漲加重成本，目前還未調整，未來免不了。

而根據滷味業者指出，各家食品廠的滷味用麵陸續調漲，沒有調味料，單純用麵有每箱40包從170元調高為190元，平均調幅約在12%左右，進入秋冬吃火鍋季，滷味用麵也是必備火鍋料之一，通路業者表示，每包漲5毛錢相對無感。

目前食品大廠包括統一滿漢大餐通路進貨價確定調整，通路從每碗53元漲至59元，而後續亦傳出味丹的味味一品碗麵也要漲，維力等蠢蠢欲動，以食補碗麵為主的台酒亦指出，年底不會漲，明年會評估，包括肉品漲，麵粉、油也在漲，對製造端吃不消。

事實上，從近期食品大廠公布的Q3財報來看，包括飼料、油脂、肉品等均有營收增、但毛利率減現象，主要還是成本加重問題；像是味王在原物料成本加重下，第三季每股稅後盈餘0.44元少於去年同期，累計前三季合併營收44.59億元，歸屬母公司淨利3.61億元較去年同期3.54億元相當，EPS1.52元。