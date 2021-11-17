高股息題材發燒，元大投信「粉絲指標」的受益人數再創紀錄！投信投顧公會最新統計，10月境內基金總受益人較前月大增18.9萬人，創下今年單月最佳，其中元大投信受益人就飆增10萬人，雙創元大投信及投信公司單月成長紀錄，主要以長青型的台股配息ETF最受投資人喜愛。

今年台股投資熱度飆高，10月行情轉向震盪，但不少投資人視為難得的買點，催動台股ETF為首的基金買氣大爆棚。根據投信投顧公會和集保結算所統計，10月境內基金總受益人從9月的413萬人，大幅成長到432萬人，單月激增189124人，同期國內ETF受益人從284萬人，成長到306萬人，突破300萬大關，稱冠主要基金類型。

10月受到「國民ETF」元大高股息（0056）除息引發全市場關注，0056的受益人從49萬人飆增到58萬人，單月暴增9萬人，推升元大投信總受益人增加10萬人，三創單月單一基金、元大投信及投信公司的受益人成長紀錄。 元大投信9月受益人124萬人，已領先同業為唯一受益人破百萬的投信公司，10月再創134萬人的「粉絲」紀錄，續奠定難以超越的市場障礙。其他在10月人氣也成長萬人的投信公司，依次還有富邦投信增2.5萬人、永豐投信增2.2萬人、中信投信增2萬人及國泰投信1.4萬人。

單一基金來看，除0056單月狂增9萬「粉絲」，其次永豐台灣ESG ETF增2.2萬人，新發行的富邦基因免疫生技ETF增1.9萬人，國泰永續高股息和元大台灣50均增1.8萬人，中信綠能及電動車1.4萬人，以及國泰台灣5G+、富邦台50、中信關鍵半導體和富邦臺灣優質高息增加2600人至萬人不等，為10月人氣增加最多的十大熱門基金。