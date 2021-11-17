小編今天（17日）精選5件不可不知的國內外財經大事。國泰金獲利創新高，主要是國壽今年趁資本市場多頭行情，在股市海賺982億元，債市亦實現獲利近542億元，股債合計近1,524億元，已賺贏過去每一年在股海債市中的獲利，創造歷史紀錄。未來還有2,300多億元銀彈可進場，若市場波動加劇，有超值股票出現時，就會積極進場布局。

【1】好神！國壽買股海賺982億

國泰金控16日舉行第三季線上法說會，揭露子公司國泰人壽前三季已從股市賺到逾982億元，創同期及歷年新高，全年應可望破千億元，且國壽在台股的年化投報率高達24.5％，國外股票亦達12.7％，若能持續到年底，可望創國壽成立近60年來最佳投報率。

【2】蔡力行：晶圓代工滿載到明年底

針對半導體缺料問題，聯發科副董暨執行長蔡力行16日指出，目前看來晶圓代工產能預期將滿載到2022年底，待2023年新產能開出後，才能再行評估後續狀況。聯發科在缺料問題相對較為緩和，不過客戶端仍有缺料狀況，因此短期內仍會有長短料問題。

【3】台積電熊本設廠 日本補貼4,000億日圓

日本經濟產業省近日召開專家會議，公布了振興日本半導體產業的「半導體產業基盤緊急強化包裹方案」，將分三階段推動實施。據日媒報導，台積電及日本索尼半導體解決方案公司（SSS）合資的日本熊本12吋晶圓廠JASM，將是該產業振興方案的第一案，且日本政府擬補助4,000億日圓，約達初期資本支出規模8,000億日圓的一半。

【4】劉鶴葉倫上桌談判 降關稅尋解方

「習拜會」16日登場，中國國家主席習近平會中釋出善意，同意對美實施升級版的「快捷通道」。美國總統拜登則強調，要保護美國免受中國不公平經貿做法。值得注意的是，兩國貿易談判首席代表─中國國務院副總理劉鶴和美國財長葉倫（Janet Yellen）皆出席會談，為兩國後續貿易談判尋求突破口。

【5】衝100美元？原油後市...明年恐供過於求

油價今年來出現明顯漲勢，短期能源需求仍強勁，不過，根據EIA在11月月報，在各產油國逐步增產規劃下，2022年年初原油供需將開始出現供過於求現象，因此，法人表示，2022年之後，油價恐不易續漲。