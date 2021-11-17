瑪莎拉蒂惡煞事件後全台治安亮紅燈，像是三重警局前持槍砸車、大甲4人拿球棒砸車、雲林甚至7天內發生3起砸店鬥毆，PTT網友提問「開什麼車才不會被8+9尋仇」，不少網友提供有趣建議，其中最常見的車款為「Altis」，因為路上經常出現Altis，「路上都替身，無法被尋仇」、「基本上路等於隱身、根本找不到你」。
連日來全台治安亮警報，多起鬥毆、砸人、開槍事件頻傳，PTT上有網友發問「看著最近社會治安很差，到處都8+9亂打人，市井小民還要衝進警察局求救，真是悲哀，大家可以討論要開什麼車才不會被8+9誤會尋仇」，他分析賓士C300很容易出事，電影《同學麥娜絲》中開小發財車也出事，詢問網友開什麼車較安全。
網友紛紛留言「黑色camry或銀色Luxgen M7，會被誤認成偵防車」、「鈴木全車系，沒有一台會被誤認的，保證安全」、「全黑X6吧」、「砂石車啊」、「計程車，最強保護色」、「Volvo瑞典坦克」、「雲豹沒問題」、「海力士，印象都是肌肉男開的」、「只有軍卡」。
雖然網友的想法眾多，但其中最常出現的車款就是「Altis」，「Altis啊，都認不出來是哪一台了怎麼尋仇？」、「神A，路上都替身，無法被尋仇」、「銀色Altis啊，隨便轉個彎就認不出來是哪一台了」、「Altis，基本上路等於隱身、根本找不到你。」
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