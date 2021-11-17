控制通膨 Fed官員呼籲採取更鷹派立場 09:002021/11/17 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周二（16日）表示，鑑於通膨持續升溫，聯準會 （Fed） 應該在接下來的會議「採取更鷹派立場」以控制通膨。 布拉德周二接受外媒訪問時表示：「若通膨緩解，那一切沒事。若通膨下滑速度不如大家預期，那聯邦公開市場委員會（FOMC）就必須確保通膨獲得控制。」 布拉德重申先前預期，他認為Fed明年應該會升息兩次。布拉德今年在FOMC不具投票權，但明年就有權投票。 產業鏈綠化潮 ESG基金卡位 劉鶴葉倫上桌 降關稅尋解方 #通膨 #布拉德 #Fed #控制通膨 #採取更 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－搭元宇宙熱潮 台指期劍指萬八 04:102021/11/17 證券．權證 IC需求量倍增 點亮台股投資機會 04:102021/11/17 投資理財 景氣回升 傳產股潛力大 04:102021/11/17 投資理財 拜登1兆美元基建 優先整治港口 04:102021/11/17 全球財經 社評／掌握拜習會後和平的機會之窗 04:102021/11/17 焦點新聞 台股ETF發行踴躍 績效亮眼 04:102021/11/17 投資理財 若三因素匯集 李長庚：通膨就可能出現 04:102021/11/17 財經要聞 商品期貨趨勢專欄－黃金漲勢凌厲 偏多看待 04:102021/11/17 證券．權證 台海問題交鋒 拜登：強烈反對片面改變現狀 習近平：台獨挑釁將採斷然措施 04:102021/11/17 焦點要聞 境外環球股票基金 十強衝逾二成 04:102021/11/17 投資理財 美系客戶需求復甦 艾訊今年業績看旺 04:102021/11/17 證券．權證 財經熱門新聞 中芯虧大！蔣爸握關鍵技術遭忽視 台積電靠這研發3奈米 - 財經 老師電視解盤「這檔」收視狂飆 他驚爆散戶慘了 - 財經 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 獨》范雲要台電制止前核四廠長放話 退休高層轟：還有言論自由嗎？ - 財經 資深工程師有多賺？老手爆內幕：40歲退休身價破億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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