美國聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周二（16日）表示，鑑於通膨持續升溫，聯準會 （Fed） 應該在接下來的會議「採取更鷹派立場」以控制通膨。

布拉德周二接受外媒訪問時表示：「若通膨緩解，那一切沒事。若通膨下滑速度不如大家預期，那聯邦公開市場委員會（FOMC）就必須確保通膨獲得控制。」

布拉德重申先前預期，他認為Fed明年應該會升息兩次。布拉德今年在FOMC不具投票權，但明年就有權投票。