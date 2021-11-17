根據全美住宅建商協會（NAHB）周二（16日）公布的最新數據顯示，美國11月建商信心指數升至83點，連續三個月攀升，原因在於購屋需求強勁，足以抵銷全球供應鏈受阻擔憂。

數據顯示，11月建商信心指數從上個月的80點升至83點，創下今年5月以來最高，與市場預期相符。該信心指數超越50點代表市場展望正向。

專家表示，儘管全球供應鏈持續打結，導致建材與勞力短缺，但房屋庫存持續吃緊，加上買家需求十分強勁，進而提振建商信心。