美11月建商信心指數 連三月攀升 09:012021/11/17 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據全美住宅建商協會（NAHB）周二（16日）公布的最新數據顯示，美國11月建商信心指數升至83點，連續三個月攀升，原因在於購屋需求強勁，足以抵銷全球供應鏈受阻擔憂。 數據顯示，11月建商信心指數從上個月的80點升至83點，創下今年5月以來最高，與市場預期相符。該信心指數超越50點代表市場展望正向。 專家表示，儘管全球供應鏈持續打結，導致建材與勞力短缺，但房屋庫存持續吃緊，加上買家需求十分強勁，進而提振建商信心。 上市造市制度 冷門股回春 台股ETF發行踴躍 績效亮眼 #建商 #信心指數 #全球供應鏈 #升至 #攀升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登1兆美元基建 優先整治港口 04:102021/11/17 全球財經 《美股掃瞄》零售業報喜 美股收高 08:522021/11/17 財經 美上月零售報喜 助陣購物季 04:102021/11/17 全球財經 景氣回升 傳產股潛力大 04:102021/11/17 投資理財 減碳議題夯 永續基金添新兵 04:102021/11/17 投資理財 扭轉疫境 全球成長股值得關注 04:102021/11/17 投資理財 澳央：通膨完美風暴 會在18個月內消退 04:102021/11/17 全球財經 友善環境指數成分股 檔數不固定 04:102021/11/17 證券．權證 富蘭克林：氣候＋基建基金 卡位綠商機 04:102021/11/17 產業特刊 外資期現貨 同步作多 04:102021/11/17 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－黃金漲勢凌厲 偏多看待 04:102021/11/17 證券．權證 財經熱門新聞 中芯虧大！蔣爸握關鍵技術遭忽視 台積電靠這研發3奈米 - 財經 老師電視解盤「這檔」收視狂飆 他驚爆散戶慘了 - 財經 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 獨》范雲要台電制止前核四廠長放話 退休高層轟：還有言論自由嗎？ - 財經 資深工程師有多賺？老手爆內幕：40歲退休身價破億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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