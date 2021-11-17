【每日必看】無法無天! 警察兒"債務糾紛" 4惡煞上門砸車@中天新聞 20211116

棒球是台灣人相當喜愛的運動，近日全台頻傳多人在街頭用球棒攻擊、砸車的暴力事件，遭戲謔為「街頭棒球隊」。不過，在棒球不盛行的俄羅斯，竟然曾經一年賣出高達50萬支球棒，不過不是拿來打棒球，而是用來「解決行車糾紛」。

從瑪莎惡男用球棒毆打男大生事件爆發後，包括雲林虎尾、新北三重、台中大甲都陸續發生多人在街頭持球棒互毆、砸車的暴力事件，讓民眾看得怵目驚心。「球棒風潮」中，俄羅斯《塔斯社》2015年的一篇報導，引發網友熱議。

該報導指出，2014年在俄羅斯只賣出了1顆棒球和1副手套，卻賣了50萬支球棒！莫斯科交通警察大隊長維克特（Viktor Kovalenko）表示，這些球棒全都拿來「解決行車糾紛」。因為道路寬敞人煙稀少，俄羅斯人習慣高速行駛，經常發生交通糾紛，而俄國人習慣的處理方式是「自己解決」，因此球棒可說是標配，連車行、汽車美容業者都有在賣。

這篇舊文在PTT引發熱議，鄉民紛紛表示：「台俄關係史上最好」、「俄國台中區」、「原來台灣跟俄羅斯很像....」、、「台中的汽車展售中心、洗車場與保養廠都開始販售球棒才能跟上俄國」、「看中國大陸視頻問過他們：因為俄羅斯地廣人稀，警察都要等很久才來，乾脆自己解決打完就沒事了。」、「夜巡者（小說）裡面的笑話：俄羅斯人對棒球規則不太熟悉，但是都知道怎麼用」。