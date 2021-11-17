昨（16日）晚開始有女陪侍八大行業開始復業，台中市金錢豹酒店在首日復業日，推出風靡全球的韓劇「魷魚遊戲」，酒店少爺全穿上紅衣戲服與綠衣運動服，與客人玩起「一二三木頭人」遊戲迎接顧客，警方則進行強勢臨檢，並未發現違反防疫狀況。

台中市金錢豹酒店在首日營業日，推出風靡全球的韓劇「魷魚遊戲」，酒店少爺穿上紅衣戲服與綠衣運動服，與客人玩起「一二三木頭人」遊戲迎接顧客，警方則進行強勢臨檢，並未發現違反防疫狀況。(戴志揚翻攝)

因應中央流行疫情指揮中心日前宣布，自11月16日起有條件開放有陪侍服務之合法休閒娛樂場所營業。中市警第六分局於16日深夜執行「除暴安民專案」，由分局長蔡元戎親自率隊，針對轄內復業的酒店等行業加強臨檢，防範發生酒後滋事、聚眾鬥毆等案件，並清查工作人員及消費者是否遵守防疫規定，全力守護臺中安心居住之環境。

台中市金錢豹酒店在首日營業日，推出風靡全球的韓劇「魷魚遊戲」，酒店少爺穿上紅衣戲服與綠衣運動服，與客人玩起「一二三木頭人」遊戲迎接顧客，警方則進行強勢臨檢，並未發現違反防疫狀況。(戴志揚翻攝)

臺中市市長盧秀燕於16日宣示強調「臺中治安不容挑戰和破壞」，只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過，一定嚴查嚴辦，而且是「斬草除根、除惡務盡」。中市警自11月11日起執行「除暴安民專案」，針對轄內易有危害治安之場所實施密集性擴大臨(路)檢勤務外，另輔以「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範可能衍生之衝突事件。

中市警第六分局長蔡元戎於16日復業首日，親自率隊前往轄內大型酒店等場所實施臨檢，現場逐一清查工作人員及消費者身分，尤其針對是否攜帶疫苗接種記錄卡（小黃卡）重點稽查，是否符合中央規定，須至少接種1劑且滿14天，若發現未落實防疫相關規定，將檢具相關事證函請主管機關依權責認定裁罰；並呼籲業者若有酒後滋事、聚眾鬥毆或其他不法情事，務必立即通知警方到場處理。