國民黨台北市議員李明賢。（圖／取自臉書「李明賢 -阿賢之聲」）

國民黨台北市議員游淑慧日前指出，有民眾陳情近日物價驚人，其中以葉菜類漲幅最誇張。農委會主委陳吉仲16日則表示，和全世界相比我們的蔬菜供應量相當穩定，尤其短期葉菜價格都親民，豬價也在合理範圍。國民黨台北市議員李明賢當日親赴傳統市場購物，從一顆漢堡中驚見物價波動，更從早餐店老闆娘口中，聽見萬物齊漲下小攤商的悲苦與對政府的質疑。

游淑慧日前貼出民眾陳情對話指出，近期葉菜類價格飆漲，其中最貴的是高麗菜，買1顆小小高麗菜、3包鴻禧菇、1塊薑、5顆茼蒿竟要價400元。該民眾痛批，政府都不關心人民之苦，只知道搞選舉，人民哀鴻遍野了都不知道。

對此，陳吉仲回應，和全世界相比，台灣的蔬菜供應量相當穩定，從價格波動區間就可以看得出來，農委會一定會確保供應量的穩定。陳強調，受8月豪雨影響的蔬菜已復耕上市，短期葉菜價格都親民，豬價也在合理範圍。

李明賢16日在臉書發文表示，他當日到南港成德市場買漢堡當早餐，老闆娘一見到他就大吐苦水「什麼都漲！」包括雞蛋漲6塊、紙杯漲1倍、小黃瓜、青菜也全都漲價，而小黃瓜、雞蛋、青菜，剛好就是漢堡的必備原料。他問老闆娘售價有沒有漲？她無奈說「怎麼敢漲價？只能自行吸收！」老闆娘更氣憤反問他「政府真的有在查物價嗎？主計長搞清楚蚵仔麵線多少錢了嗎？」

李明賢質疑，除了主計長朱澤民的「蚵仔麵線20元」與陳吉仲的「菜價親民」，當央行總裁楊金龍說「部分漲價是哄抬炒作」，政府高層又怎麼知道基層攤商之苦？政府所謂的「苦民所苦」到底跑去哪了？哄抬物價又要怎麼查呢？