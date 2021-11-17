大學畢業了還在啃老，是不是真的很失敗？一名網友自曝，她畢業後找工作不順利，不得已向家裡拿錢，朋友無意間一句「不覺得丟臉嗎」，她苦笑回答：「我真的快活不下去了」，悲情對話引發網友討論。

原PO在匿名論壇「Dcard」表示，她大學畢業一年多，因找工作不順利，至今仍會跟父母拿錢，主要用來繳房租，以及支付一些生活開銷。日前聽朋友聊天，對方說「都幾歲了還在拿錢不丟臉嗎」，讓她完全不敢承認，「對，我就是那個還在拿錢的人」。

她補充，由於找不到正職，目前做些兼職，但在北部生活開銷大，只好一個月請家人支援1萬5000元左右，「不然真的活不下去」。身邊除了唸研究所的朋友，其他人都已經濟獨立，有人甚至會給孝親費，不禁感嘆自己很失敗。

網友鼓勵她，「換個角度想，至少妳不是好吃懶做，有努力就好」、「我26歲了還在讀書，從沒工作過，也是伸手牌」、「別在意別人的想法，每個人生活方式不同」。

也有人勸原PO「怎麼不回家住」，畢竟在北部除了開銷大，還要面臨激烈競爭，職缺不好找，「有機會回家，在家附近找份工作，絕對更省錢」。