29歲女星温貞菱近日參與史詩大作《斯卡羅》，演技被黃秋生點評：「旁邊所有人的演技都比男女主角好10倍」引發話題，當時她高EQ表示：「這個交流對話是舒服跟好的」，感謝前輩評論。而私下温貞菱7年前與大她3歲的黃河傳出緋聞，今(17日)周刊報導兩人不敵7年之癢，已經低調分手，男方也不再現身女方家，但雙方應該是和平分開，從温貞菱在黃河的IG留言可見端倪。

温貞菱過去以《曉之春》獲得第49屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角獎，近年作品則有電影《陽光普照》、電視劇《斯卡羅》、《通靈少女2》等。過去因上醫院陪看病，讓她與黃河戀情曝光，兩人還到沖繩見習許肇任導演的婚禮，但兩人都不正面回應，去年温貞菱上實境秀《我們戀愛吧》與KID被安排配對，私下兩人還相約遊綠島，疑似假戲成真，但KID近日公開正牌女友「東區妹仔」身分，也替他與温貞菱的緋聞正式畫上句號。

而黃河2006年就以《危險心靈》獲得第42屆金鐘獎戲劇節目最佳男主角獎，又以《紅衣小女孩》獲得台北電影節影帝，演技受肯定外，他受訪時也自曝曾在結束一段6年的感情後自我解放，兩年內交往了約80名女友，遇到温貞菱後兩人談愛相當低調，2018年温貞菱還默認：「我一直很幸福」。

據《鏡週刊》報導，相較於先前的互動頻繁，温貞菱和黃河近年漸行漸遠，宣傳《斯卡羅》時被問到誰的另一半曾探班？温貞菱正好網路斷訊，沒正面回答此問題，温貞菱受訪也坦言因為是天蠍座，所以平時很需要自己的空間，但兩人沒鬧翻，上周黃河發文分享配音的動畫《廢棄之城》，温貞菱還大方留言稱讚：「超好看」，但對於演藝圈這對金童玉女分手傳聞，黃河跟温貞菱經紀人都回答雷同：「不會過問演員私生活」。