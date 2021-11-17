陳時中「脫口罩高歌」影片流出之後，引起熱烈討論，外界質疑身為指揮官的陳時中是否違反防疫規則？對此，民進黨表示影片拍攝時間於去年，並非三級警戒期間，另外，同時也把矛頭指向「中國假訊息」，針對這樣的說法，陸委會副主委邱垂正15日在立法院備詢時說明，這是「很典型的中國大陸對台假訊息的攻擊」，並強調近期台灣將舉行公投，國人要謹慎關注對岸是否再用假訊息見縫插針。面對一連串的疑慮，國民黨、民進黨都各自有不同說詞，但「陳時中想選台北市長，擋人政治路，引發黨內鬥爭」似乎卻成了藍綠雙方的「共識」，經歷這一波「脫口罩高歌」事件之後，陳時中的網路聲量、好感度是否受影響？選北市長擋人政治路？ 陳時中脫罩嗨歌影片「被流出」爭議創高聲量

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/10/17~2021/11/15）統計調查，若以目前有機會角逐台北市長的三位人選陳時中、蔣萬安、黃珊珊來看，過去近一個月，陳時中網路聲量超過38萬筆，遙遙領先其他兩人。進一步透過趨勢圖分析，可以觀察到陳時中的聲量高點就落在11月11日未配戴口罩唱歌影片流出事件，除了被質疑違反防疫規定之外，現場與會來賓的身分同樣引起關注，再加上民進黨、國民黨以此事互轟、攻防，皆助長陳時中的網路聲量。

違反防疫重創形象？ 陳時中無罩嗨歌「高聲量、低好感度」

爭議事件引起熱議、受到高度關注，帶來高聲量，但同時也會衝擊好感度，《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，過去近一個月陳時中的正面聲量不少，但負面討論度更高，因此，陳時中的網路好感度P/N比值為0.66（正面聲量除以負面聲量）是三人之中最低的，而蔣萬安討論度雖然沒有陳時中高，但爭議事件不多，支持者黏著度又高，正面聲量高於負面聲量，網路好感度P/N比值達1.10，幾乎是陳時中的1.67倍。從網路數據看來，「脫口罩高歌」確實帶給陳時中不小影響，未來是否還會有其他影片流出？會不會影響到未來參選之路？藍綠雙方都在持續關注。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月17日至2021年11月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳時中、蔣萬安、黃珊珊』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。