39歲女星羅巧倫擁有精緻的五官與甜美臉蛋，自2019年於八點檔連續劇《大時代》中飾演反派後，精湛又自然的演技讓她再度打開知名度，人氣不斷攀升。但當時她便因為突然暴瘦而前往醫院檢查，沒想到竟發現自己罹患多個「婦女病」，近日她還曝光回診的照片，讓網友看了心疼不已。

羅巧倫先前拍戲時曾一度壓力過大，開始發現自己體重突然快速下降，便緊急前往醫院檢查，沒想到檢查後才被診斷出自己罹患卵巢早衰症，還長了子宮肌瘤以及子宮內膜異位，讓她相當崩潰，但堅強的她仍積極前往醫院治療，並為了將來還有生育的機會，從2020年開始陸續做了4次凍卵手術，存放12顆卵子，醫生還建議她對象可以找年輕、活動力強的「鮮肉」，會比較有機會懷孕。

而不久前剛做完子宮內膜異位手術的她，15日又在臉書上分享一張到醫院回診手上插滿針的真實狀況，貼文中寫道「我醒了….看著手上點滴針的位置，就這樣不知道打了幾百針，（在）肚子和手臂，今天體重40.2身高157….血壓偏低」，並透露「這幾年身體大不如前，但盡可能一樣努力工作，沒為了什麼只為了往後的日子著想，而不是所謂的為了愛錢生命不顧（我還沒這麼偉大）」；另外她也提到，她的工作其實不容易，每天的情緒轉折很大，而對自己要求較高的她，也希望對戲的搭檔能與她一樣認真，才不會浪費每次表演的情緒，似乎說明了許多無奈。

羅巧倫的貼文公開後，吸引不少演藝圈好友留言為她加油打氣，網友也紛紛表示「身體要顧好，多休息，別太累」、「好好保重身體，早日康復」、「辛苦了，祝早日遇到對的人，早日當媽媽」、「心疼妳，祝福妳早日恢復健康，演出好的作品」，吸引超過300人留言。