女星李明依日前自費110萬開刀，進行手術換上4個人工椎間盤，未料手術前得知12月1日起，健保署將給付人工頸椎椎間盤，每次限給付申請一顆，一顆給付23萬，對此，她在臉書發文狂酸健保署：「不懂哪裡出了什麼環節，搞得烏煙瘴氣」。

李明依表示詢問過醫師特殊材料健保給付的問題，得知健保給付的是固定融合手術，加上曾上健保署查過相關新聞，當下僅得知實施日期會再公告，因此選擇需要自費的人工椎間盤，沒想到健保署宣布12月1日起，將給付人工頸椎椎間盤，若今年9月就提早行文公告醫院，那11月開刀的病人就多個選項，讓她不禁狂酸：「這是好的政令，但不懂哪裡出了什麼環節，搞得烏煙瘴氣」。

李明依強調若提早知道12月有給付，不管會選擇馬上開刀，或是延到12月再開刀，主要還是以醫生給的最佳建議為主，但至少會多一個選擇，而不是等住進醫院後，新聞出來才得知，接著喊話健保署：「可以都不要突然回覆確切日期，等12/1時間到了，就直接實施也行，才不會讓當天已住進醫院的人感到莫名奇妙」。

對此，網友紛紛回應：「不知道是正常的，資訊傳遞有時間差，更別說是公文還沒生效」、「台灣健保制度本來就很有問題」、「醫院就算知情若未經健保署許可，擅作主張對外公告，是會被處罰」。