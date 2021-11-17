周二美股收高，家得寶（Home Depot）的業績報告和最新公布的美國零售銷售數據顯示消費者需求仍然穩健，並緩解了在面臨通膨持續升高之際，聯準會可能不得不變得更加激進的擔憂。

周二收盤，道瓊工業平均指數上漲54.77點或0.15%，為36142.22點。標普500指數漲18.1點或0.39%，為4700.90點。那斯達克綜合指數漲120.01點或0.76%，為15973.86點。

標普500指數11大類股中，以非必需消費品類股上漲1.38%，漲幅最大。

標普500零售股指數上漲1.24%，為連續第二個交易日創下歷史收盤新高。

數據顯示，美國10月零售銷售額較9月成長1.7%，超出市場預估的月增1.4%，並創下今年3月以來的最大增幅，顯示美國人已提前展開節日採買，避免在供應鏈吃緊的情況下面臨缺貨。

零售商家得寶上季營收獲利均遠優於市場預期，股價大漲5.73%，收在392.33美元，創下歷史收盤新高，亦創下2020年4月以來最大單日漲幅。

Allspring Global Investments資深投資策略師Brian Jacobsen表示，這確實讓人鬆了一口氣，零售業前景仍然相當樂觀，雖然價格上漲，但消費者支出仍然強勁，看起來供應鏈雖仍然吃緊，但架上仍有商品可賣。

美國最大實體零售商沃爾瑪（Walmart）上修全年營收和獲利預測，惟供應鏈問題使利潤縮水，盤中股價由升轉跌，終場下挫2.55%，創下5月以來最大單日跌幅，給必需消費品類股帶來壓力，終場收跌0.6%。

其他主要零售商Target Corp、梅西百貨（Macy's Inc）和 Kohl's亦將在本周公布財報。

此外，最新公布的美國10月製造業產出飆升至兩年半新高。

這些正面的數據讓投資人將聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）的發言拋諸腦後。布拉德呼籲央行應採取更為鷹派的強硬立場，以應對不斷升高的通膨。

科技股亦表現強勁，終場上漲1.07%。晶片製造商高通大漲7.89%，為類股帶來提振。該公司宣布德國汽車製造商BMW新一代的駕駛輔助和自動駕駛系統將採用高通晶片。

電動車製造商特斯拉收漲4.08%，為4個交易日以來首次上漲，儘管其執行長馬斯克又出售9.3億美元股票，以及摩根大通以1.622億美元控告特斯拉違反認股選擇權合約，並求償1.622億美元。受到馬斯克售股套現影響，特斯拉上周股價下跌逾15%。