美股收紅，費半指數創新高，台股今(17日)開盤即站上17700點，以17705.29點開出後，指數再攀17762.77點，來到近4個月新高，漲近70點，台積電開盤上漲5元，以615元開出，聯發科早盤觸及1075元，漲逾3%，股王矽力-KY也再創5490元新高價，航運族群今則多回檔，僅華航、長榮航股價仍在飛，華航漲逾1%。

美國10月零售銷售數據優於市場預期，創下今年3月以來最大增幅，投資人看好高通將陸續縮減對蘋果的晶片，朝多元化發展，高通股價漲近8%，帶動半導體股走揚，費城半導體指數終場上漲65.64點，漲幅1.73%，收在3859.40點。，創歷史新高；道瓊工業指數上漲54.77點，漲幅0.15%，以36142.22點作收；標準普爾500指數上漲18.10點，漲幅0.39%，收在4700.90點；那斯達克指數上漲120.01點，漲幅0.76%，收在15973.86點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌0.03%，聯電下跌0.53%，日月光上漲0.66%。

台股16日一度站上17700點整數關卡，終場收在17693.13點，上漲58.66點，來到近4個月來的新高，成交值3780億元，三大法人合計買超89.99億元，其中，外資及陸資持續買超76.94億元，投信買超25.91億元，自營商則是賣超12.86億元。