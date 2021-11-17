遠東百貨經營兼顧環保，以「高效的環保營運」為方向，在日常營運細節注入環保元素，創造綠色價值，甫於第3屆「國家企業環保獎」中，摘下「銀級獎」殊榮。遠百總經理徐雪芳表示，遠百會繼續帶頭做環保，力行節能減碳，努力在百貨經營與環境永續之間創造多贏關係。

除了「國家企業環保銀級獎」，遠百日前參加經濟部「商業服務業夏月揪4來減碳」競賽活動，一舉獲得服務業第一名及第三名，減碳效益位居服務業之冠。

綜觀遠百近年有不少「節能減碳」作為，像是自2015年起，由能源管理團隊訂立各項管理指標並每月追蹤成效；如今，創造一元營業額的用電量比5年前減少6.4%，累計達成減碳量13097噸，減碳效果相當於34座大安森林公園年吸碳量。

遠百減碳量居冠，摘國家企業環保獎等3大獎（遠百提供）

此外，力行三大環境減量政策「包裝減量、印刷減量、廢棄減量」，在顧客支持下，連續3年達標，包裝耗材累計減量21%，廣宣印刷累計減量57%，廢棄物回收提升21%。