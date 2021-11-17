接種高端疫苗的民眾若想出國，需再補打2劑國際認證疫苗，引發各界爭論。對此，前立委孫大千直言，「衛福部圖利廠商在先，草菅人命在後，難道不害怕遭受天打雷劈嗎？」

孫大千今（17）日在臉書指出，這是一個簡單的邏輯問題：高端疫苗究竟有沒有保護力？如果照衛福部的說明，高端疫苗接種者補打兩劑國際疫苗只會產生些微的副作用，某種程度不就是公開告訴台灣人民，高端疫苗所產生的抗體價效極為有限，並沒有足夠的保護力，所以才不會在補打兩劑國際疫苗後，產生嚴重的不良作用。這根本就證明了，衛福部當時為鼓勵民眾踴躍施打高端疫苗所做的保證和背書，根本就是一個天大的謊言，這不是圖利廠商是什麼？

如果高端疫苗真的如同國際疫苗一樣具有保護力，孫大千說，那按照世界各國的補打政策，必須完成施打兩劑疫苗後六個月，才能夠加打一劑加強針，以避免嚴重的副作用，甚至某些疫苗品牌的加強針只有一半的劑量。

孫大千質疑，如今衛福部在完全沒有混打臨床實驗的情況下，為了要收拾高端的爛攤子，就貿然呼籲高端接種對象在28天後就可以陸續補打兩劑國際疫苗，如此龐大的劑量打入人體，難道不會擔心造成難以收拾的後果嗎？這不是草菅人命是什麼？

孫大千並在文末酸說，「看好了全世界，台灣只示範一次，台灣是全球唯一讓人民施打四劑疫苗的國家。」