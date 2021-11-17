知名獨立樂團「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡（凡凡），上月30日被發現陳屍防疫旅館，得年26歲，噩耗震驚廣大歌迷。作風向來低調的草東團員、凡凡親屬、經紀人等都未對外聲明，直到18天後，主唱巫堵打破沉默在私人IG寫下184字哀悼文。

巫堵17日凌晨在IG感謝這段日子收到的所有關心，很抱歉沒辦法即時回覆，「連日的思緒混亂怯於整理，困在各種跳躍式的自我懷疑與遺憾的循環之中」他憶起以前也傷害過自己，「赫然想起好幾年前，差不多妳這時的歲數，我也曾選擇躺向深淵，看向手腕的疤，無比愧疚」。

不過，他表示自己很幸運有醒過來，才有機會認識蔡憶凡，懊悔地表示：「很遺憾沒能在這些年給予更好地陪伴，只祈禱在世界的某個盡頭，會有人等著自己。」巫堵感嘆「生命本就如此脆弱，萬物的死亡從不是結束，而是另種形式陪伴的延續」並向歌迷們致意：「大家都保重，要好好的，抱歉，謝謝。」

「草東沒有派對」曾獲得金曲獎最佳樂團、最佳新人、年度最佳專輯等大獎，實力備受肯定，原定今年5月要在小巨蛋開演唱會，無奈碰到疫情延期，後來到大陸成都、常州、晉中等地演出，參加仙人掌、太湖灣、草莓等音樂節，不少歌迷都到場共襄盛舉，官方微博還在凡凡離世前4天PO文感謝到場支持的粉絲，承諾「我們後會有期」，沒想到蔡憶凡就在隔離期間發生憾事，留給歌迷朋友無限的感傷。

巫堵私人IG全文：

謝謝所有人這段日子的關心，恕當下無能回覆。

連日的思緒混亂怯於整理，困在各種跳躍式的自我懷疑與遺憾的循環之中。

赫然想起好幾年前差不多妳這時的歲數我也曾選擇躺向深淵，看向手腕的疤，無比愧疚。

很幸運當時有醒過來，接著才有機會認識妳，很遺憾沒能在這些年給予更好地陪伴。

只祈禱在世界的某個盡頭 會有人等著自己

緩緩說道：

“生命本就如此脆弱，萬物的死亡從不是結束 而是另種形式陪伴的延續。”

大家都保重，要好好的，抱歉，謝謝

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