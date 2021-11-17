在近日大陸體壇傳來好消息，賽車好手周冠宇透過個人社群宣佈，他正式加入F1 《Alfa Romeo》愛快羅密歐競速車隊，與知名車手波塔斯(Valtteri Bottas)當隊友，並創下歷史紀錄，成為大陸史上首位F1車手，來自上海的周冠宇也在第一時間透過社群表達了興奮感言。

We are delighted that @gyzhou_33 is joining the @alfaromeoracing family for 2022.

Guanyu Zhou will help take full advantage of the global #F1 platform, with the Chinese market key for Alfa Romeo’s future as a global premium brand. Welcome!https://t.co/eSqYWEBGeL pic.twitter.com/wo7k6vgrtL — Alfa_Romeo (@alfa_romeo) November 16, 2021

周冠宇在社群發文表示：「夢想成真，中國F1第一人！難忘的一天，感恩一路以來幫助與支持我的人，我做到了！」不過對於這個消息有些網友卻不怎麼看好，他們認為商業考量佔了很大因素，不過是為贊助和賣車，並質疑周冠宇的實力。

有人說：「他將以『帶贊助入隊』方式獲得一個寶貴F1車手席位，已經有贊助商承諾將給車隊3000萬歐元贊助費，讓他接替義大利車手吉奧維納茲(Antonio Giovinazzi)的位置，一切都是錢在作怪！」但也有人回應說：「那我给3000萬歐元給車隊，看你能否馬上成為F1車手？」

不過車隊老闆瓦索(Frederic Vasseur)直言，開發大陸新市場是合理的：「我認為對公司、贊助商、其他車隊，甚至整個F1，都是巨大機會。」期待大陸銷售業績的他強調，周冠宇將成完美代言人：「他青少年賽事表現出色，比之前所有中國車手都要好很多。」

周冠宇從小就展現出不俗的賽車天賦，14歲時就加盟法拉利青年訓練營，2018賽季他在F3賽事讓人留下非常深刻的印象，拿下兩座冠軍，2019年他成功晉升到F2，在西班牙站首回合獲第三名，成首位在F2比賽登上頒獎台大陸車手。

之後他繼續在F2有出色表現，並成為F1《Alpine》車隊測試車手，接著還在F2巴林站拿下首個正賽冠軍，原本他最有希望加盟《Alpine》車隊，但因為陣中早已敲定主力車手，並沒有他的位置，不過一直到最近愛快羅密歐還是簽下了他，讓他成為大陸首位F1車手！