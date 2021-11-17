孝親費究竟該給多少才合理？一名男網友抱怨，月薪5萬元，但每個月要給父母1萬5千元的孝親費，但扣掉房租及其他開銷，「我根本不知道何時才有自己的家」，認為父母年輕時應該做好財務規劃，「別整天用親情勒索要家用」。

原PO昨（16）日於臉書社團《爆怨公社》大吐苦水，現在月收入5萬元，但需要給父母一個月1萬5千元的孝親費，扣除房租及各種開銷，一個月所剩無幾，「我根本不知道我何時才能有一個自己的家」。

原PO不解，「父母年邁，為什麼一定要子女奉養？要我養你們，當初可以選擇不生我啊！」他認為自己無法選擇出生，但父母可以選擇墮胎，養育孩子的錢都可以拿去當退休金了，又或者年輕時就該做好財務規劃，讓自己退休生活無虞。

原PO表示，父母曾向他說「為了養育小孩，也沒有太多娛樂，大部分的錢都花到你身上」，但他卻又認為這是親情勒索，「拜託沒有做好財務規劃的父母，不要生小孩好不好，你們真的會被吐口水的」。

這番言論引發網友熱議，「不小心有個富爸爸、富媽媽，你應該就會換套說法了」、「沒錢是真的不要生小孩，尤其不要生到這種不知感恩的」、「我是覺得出生沒辦法自己選擇，但是死亡可以」、「如果能選擇，我想你的父母也不想生出個不孝兒」、「這麼痛苦，你可以決定你自己要不要活著」、「看你發這廢言，真為你父母感到羞恥，建議你千萬別結婚生子，孤單終老就好」。