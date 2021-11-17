智原(3035)宣布，其MIPI D-PHY IP已成功於三星14奈米LPC製程平台通過矽驗證。該IP提供每通道高達2.5Gbps的數據傳輸率，並符合MIPI DSI和CSI-2影像輸出輸入介面標準，支援廣泛的高性能顯示設備與相機應用，包含圖像信號處理器、超高畫質顯示器、投影機、微型投影機、AR/VR/MR、穿戴裝置、3D感測器、相機、監控系統和POS系統。

智原營運長林世欽表示，下一代的AIoT產品包含複雜的視頻處理，需要先進的MIPI介面解決方案來滿足高頻寬和高解析度的影像傳輸需求。智原透過最新的14奈米MIPI高速介面IP解決方案，提供客戶現在與未來對於邊緣運算感測器及顯示器的MIPI所需規格，布局工業和消費物聯網領域的巨大商機。

智原具備55至22奈米全面的MIPI D-PHY IP產品組合，新上市的14奈米MIPI D-PHY，藉由三星FinFET技術的優勢進而實現更先進的SoC整合需求。除了符合一般MIPI D-PHY的使用配置，智原針對影像傳輸通道的各種不同配置可提供靈活的IP解決方案，以滿足客戶在複雜SoC設計中的特定需求。