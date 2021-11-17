國道1號17日凌晨發生4車連環撞死亡車禍。（警方提供）

國道1號17日凌晨發生4車連環撞死亡車禍。（警方提供）

國道1號17日凌晨發生4車連環撞死亡車禍。（台中市消防局提供）

國道1號17日凌晨發生4車連環撞死亡車禍，陳姓男子駕駛大型物流車，疑因撿東西突然減速，後方李男聯結車不慎煞車不及追撞，彭男小貨車再撞上，後方葉男大車也追撞，小貨車慘被前後大車擠扁，彭姓駕駛慘死車內，葉姓駕駛受傷送台中榮總救治，警方調查，4人均無酒駕，肇事原因待釐清中。

台中市消防局17日凌晨近1時許獲報，國道1號北上有車禍傷亡待援，派遣西屯、黎明和春社分隊出動消防車4輛、救護車2輛、消防人員23名，由分隊長陳柏仰帶隊前往搶救。

調查指出，這起車禍發生在凌晨零時42分北上176公里處，為4台車連環撞事故，42歲陳姓駕駛開大型物流車行駛外線道，疑因撿東西突然減速，後方由53歲李男駕駛的聯結車煞車不及追撞，接著後面由52歲彭男駕駛的高麗菜小貨車也撞上，後方41歲葉男駕駛的物流車再往前撞擊。

高麗菜小貨車被前後方3台大車夾住，撞擊後當場被擠扁，車體面目全非，彭姓駕駛慘死車內，葉姓駕駛則氣胸受傷送台中榮總救治。

國道第三警察大隊泰安分隊表示，4名駕駛均無酒駕，真正肇事原因待調查釐清。