隨著中國大陸極音速武器與核飛彈的不斷成長，甚至被參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）形容為「史普尼克時刻」（Sputnik moment）；美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）證實，在拜登與習近平的線上峰會中，雙方已同意討論軍備控制的可能性。他強調，美國會加強與中國大陸各層面的接觸，確保兩國間的競爭不會擦槍走火，引發全面衝突。

隨著北京核飛彈的快速發展，華府的憂心與日俱增中。對此，在拜習會舉行的數小時後，蘇利文表示拜習兩人已同意展開關於推進戰略穩定的討論。

他表示，「拜登總統的確向習主席提到，美中展開一系列戰略穩定對話的必要性……這需要在領導人的指導下，由雙方跨安全、技術與外交的資深團隊領銜進行」。

他強調，美國會從多層面加強與中國的參與，確保這場競爭有防火牆，這樣就不會擦槍走火、發生衝突。不過，他沒有提到戰略穩定討論的具體形式，僅表示「這與俄國的正式戰略穩定對話不同。那更成熟，歷史脈絡也更深。美中的關係並沒有這麼成熟；但雙方領導人的確討論這些議題，如今我們有責任思考如何以最有效的方式推動它」。

對於華府一再敦促北京加入美俄的新軍備控制條約，北京始終強調自己與美俄的核武庫相比，實屬小巫見大巫。不過，他也表示準備在「平等、相互尊重的基礎上，針對戰略安全展開雙邊對話。

《路透社》分析，儘管拜習虛擬峰會長達3個半小時，兩大強權之間的分歧似乎完全沒有縮減，這導致外界悲觀看待，認為美中最終還是可能爆發衝突。

就美方而言，這次會晤是拜登自2021年1月上任以來，雙方領導人最深入的一次交流。拜登希望藉此穩定因一系列問題而日益陷入困境的局面；其中，包括近日緊張不斷升級的台灣議題。