科技業是台灣發展重要命脈，薪資待遇也普遍優於其他行業，讓許多年輕人趨之若鶩，不過有網友進入科技公司後，卻發現身邊竟然都是20、30歲的工程師，很少40、50歲的同事，好奇這些資深人才都去哪了？引起網友們熱烈討論，不少人直指賺飽退休，此外，有人以身邊的同事為例，透露他目前年約60歲身價已5、6億，本來退休去爬山，但後來覺得無聊又回來上班，現在工作只是興趣而已，令人相當羨慕。

原Po在PTT論壇上發文表示，身邊很少見到40、50歲的工程師，那些人都去哪裡了？他也點出，主管職的人數應該不多，不太可能所有工程師都被升上去，好奇究竟是去更養老的部門還是另有可能，文章一出引發熱烈討論。

不少網友認為，許多50幾歲的工程師年輕時還未分紅費用化，口袋早就賺飽飽，「早就退休啦還要問」、「很多40歲賺飽退休去爽了啦」、「朋友目前身價上億，光GG股票就有200多張，每天床上躺平一天就是你好幾年的年薪」、「四五十歲的工程師，年輕時還未分紅費用化，早就賺飽退休了」、「我舅50退休，被動收入500w，房子漲假的嗎，都在炒房賺更多」、「能力好的都賺飽退休，稍差的很多待在養老公司，年薪一兩百，準時上下班。再差一點的待在小公司還是繼續肝。」

此外，有人分享自己身邊的案例，工作對他們而言只是興趣，「我有個前同事現在快60吧，股票加不動產好像5.6億，主管說他本來退休到處爬山，後來太無聊又回公司，真羨慕。」

儘管如此，還是有人戳破美好泡泡，直指不是每個人都能提早退休，「真正股票分紅賺飽的真的是少數」、「4-50歲撈完股票退休有，但没有很多啦」、「老一點的才可能退休，年輕一點的還在賣肝，繳房貸養孩子就花光了」、「我同事40幾歲，2間房價值5000萬，存款不多，因為要養小孩，30%所得稅的工作繼續做，給你參考。」

由104人資學院進行的全台薪資福利調查報告顯示，產業平均年薪前三名為半導體業92.1萬、電信及通訊業83.9萬及金融業80.8萬，若從職務來看，前五名年薪百萬均由專業門檻高且需求大的工程師包辦，依序是類比IC設計工程師144.1萬、數位IC設計工程師118萬、電子產品系統工程師102.8萬、半導體工程師100.2萬及IC布局工程師98.3萬。